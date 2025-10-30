Gram altında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
Altın fiyatları Fed kararı ve Trump–Xi görüşmesi sonrası dalgalı seyrini sürdürüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “ikinci dalga manipülasyonu” uyarısında bulundu ve geleceğin yatırım araçlarını açıkladı. İşte altın, gümüş ve bakırla ilgili dikkat çeken yorumlar...
ABD Merkez Bankası (Fed), beklentilere paralel şekilde faizi 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4,00 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, aralık ayında üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesinleşmediğini belirtti. Kararın ardından küresel piyasalarda dalgalanma yaşanırken, yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi.
Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşme, ticaret savaşlarında gerilimi azalttı. Ancak altın fiyatları bu gelişmeye sınırlı tepki verdi. Uzmanlar, kısa vadeli toparlanmaların ardından yeniden geri çekilme yaşanabileceğini belirtiyor.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasada “ikinci dalga manipülasyonu”na karşı yatırımcıları uyardı. “Bugün yaşanan gelişmeler borsaları etkiledi. Altın gibi riskli değerli metallerde geri çekilme muhtemeldi çünkü piyasalar kendini çok kasmıştı. Bundan sonraki dönemde daha iyimser kapanışlar göreceğiz” dedi.
Memiş, küresel yumuşama sonrasında endüstriyel metallerde hareketliliğe dikkat çekti: “Bakır teknolojide çok kullanılan bir emtia. Uzun vadede bakır, platin ve paladyum öne çıkacak.” ifadelerini kullandı.
Uzman, ons altında yaşanan dalgalanmaları “manipülasyon fiyatlaması” olarak yorumladı. “Ons altın 4.282 dolara kadar yükselmişti, ardından 3.885 dolara gerileyip 4.030 dolara toparlandı. Şu anda 3.967 dolar seviyesinde. Kısa vadede 3.800 dolar destek seviyesini takip ediyoruz.” dedi.
Gram altında geçtiğimiz hafta 6.300 TL seviyesine kadar hızlı bir yükseliş yaşandı. Şu anda 5.690 TL seviyesinde bulunan gram altında 5.500–6.000 TL aralığı kısa vadeli takip bölgesi olarak öne çıkıyor. Memiş, “Ons altın kaynaklı yeni geri çekilmeler görülebilir. Panikle alım yapılmamalı.” uyarısında bulundu.
İslam Memiş, “Birinci dalga manipülasyonu yukarı yönlü yaptılar, ikinci manipülasyona hazır olmak lazım. Bu sefer düşüş yönlü olabilir. Panikle alım yapan yatırımcılar zarar ediyor. Altın hâlâ yüksek; 3.800 dolar destek seviyesi test edilmeden yükseliş sağlıklı olmayacak.” ifadelerini kullandı.
Uzman, 2026 yılında düğün yapacaklar, ev alacaklar ve altın borcu olanlar için fırsat oluşabileceğini belirtti. “Düşüş yönlü beklentimizi koruyoruz. Altın yatırımında acele eden kaybeder; uzun vadede kazanç sürecek.” dedi.
Memiş, geleceğin yatırım araçlarını da sıraladı: “Tahminimce 2026’nın şampiyonu yine gümüş olacak. Altın pahalıysa gümüş alınabilir; getirisi daha yüksek. Ayrıca NTE ve su hisseleri de geleceğin yatırımları arasında. Piyasalarda hiçbir zaman fırsatlar bitmez, yatırımlar çeşitlendirilmeli.” dedi.
İslam Memiş son olarak kredi kartıyla veya banka kredisiyle altın alınmaması gerektiğini belirtti: “Pasif gelir önemli. Elinizdeki altın, ev veya arabayla yatırım yapabilirsiniz ama borçla alım doğru değil. 2026 yılı ekonomik dengelerin yeniden şekilleneceği bir dönem olacak.”