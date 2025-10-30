Gram altında fırtına öncesi sessizlik! İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasada “ikinci dalga manipülasyonu”na karşı yatırımcıları uyardı. “Bugün yaşanan gelişmeler borsaları etkiledi. Altın gibi riskli değerli metallerde geri çekilme muhtemeldi çünkü piyasalar kendini çok kasmıştı. Bundan sonraki dönemde daha iyimser kapanışlar göreceğiz” dedi.