Gram altında hedef 8 bin: İslam Memiş riskleri açıkladı
Gram altın 6.170 TL seviyelerinde işlem görürken Finans Analisti İslam Memiş, 2026’nın ilk yarısına dair hedefleri açıkladı. Gram altında 8.000 TL hedefi masada.
Altın fiyatları yılın son haftasında yeniden yatırımcıların odağına girdi. 25 Aralık 2025 sabahı gram altın 6.170 TL, ons altın 4.479 dolar seviyelerinde seyretti. Daha önce gram altında 6.235 TL, onsta 4.525 dolar ile tarihi zirveler görülmüştü.
Küresel emtia fiyatları, döviz kuru ve merkez bankalarının politikaları altın üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Fed’in faiz indirimleri ve merkez bankalarının altın alımları fiyatları yukarı taşıyan ana unsurlar arasında yer alıyor. Uzmanlar kısa vadede dalgalanma beklentisini koruyor.
CNN Türk yayınında konuşan Finans Analisti İslam Memiş, aşırı fiyatlamalara karşı yatırımcıları uyardı. Son aylardaki geri çekilmeleri hatırlatarak panikle alım-satım yapılmaması gerektiğini söyledi.
Memiş’e göre hedef seviyeler:
– Ons altın: 4.800 – 4.880 dolar
– Gram altın: 8.000 TL
Jeopolitik risklerin artması durumunda daha yüksek fiyatların da mümkün olabileceğini ifade etti.
Memiş, mevcut koşulların altını 2026’nın ilk yarısına kadar destekleyebileceğini belirtti. Ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin tamamlanmasıyla yatırım tercihlerinin değişebileceğini söyledi. Konut ve otomotiv gibi alanlara yönelim artabilir.
Altının güvenli liman özelliğini koruyacağını belirten Memiş, küresel düzeyde yüksek kazançların vergi düzenlemelerini beraberinde getirebileceğine dikkat çekti. Bu durumun altının cazibesini uzun vadede sınırlayabileceğini vurguladı.