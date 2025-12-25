Gram altında hedef 8 bin: İslam Memiş riskleri açıkladı

Memiş, mevcut koşulların altını 2026’nın ilk yarısına kadar destekleyebileceğini belirtti. Ancak yılın ikinci yarısında faiz indirimlerinin tamamlanmasıyla yatırım tercihlerinin değişebileceğini söyledi. Konut ve otomotiv gibi alanlara yönelim artabilir.