Gram altında 'ithalat yasağı' depremi: İslam Memiş tarih vererek uyardı!
Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin altın ve gümüş değerlendirmelerini kişisel YouTube hesabı üzerinden paylaştı. Memiş, ons altın, gram altın ve gümüş tarafında dikkat çeken uyarılarda bulundu.
ONS ALTINDA GÜÇLÜ SEYİR
Uluslararası piyasalarda ons altın haftayı 4.507 dolar seviyesinden tamamladı. Jeopolitik riskler, İran’daki gerilim, ekonomik veriler ve Trump’ın açıklamaları altının güçlü duruşunu korumasında etkili oldu.
İslam Memiş, yılın ilk yarısında ons altın tarafında beklentisinin değişmediğini belirtti. Bu dönemde 4.800–4.880 dolar bandının takip edildiğini ifade etti.
4.000 DOLAR ÜZERİNDE ALIM YAPMIYOR
Memiş, yılın ikinci yarısına ilişkin yükseliş beklentisi olmadığını yineleyerek, kişisel stratejisinde 4.000 doların üzerinde ons altın maliyeti yapmadığını söyledi. Elindeki parayla altın yerine bitcoin tarafında pozisyon aldığını dile getirdi.
GRAM ALTINDA SON DURUM
Ons altındaki yükselişle birlikte gram altın TL fiyatı da yeniden yükseldi. Fiziki altın tarafında kapanışın 6.370 lira seviyesinde gerçekleştiği aktarıldı.
Kapalıçarşı’da fiziki altına yönelik talebin zayıf olduğunu belirten Memiş, genel olarak bozduranların daha fazla olduğu bir süreçten geçildiğini söyledi.
ALTIN İTHALATINA DİKKAT ÇEKTİ
İslam Memiş, 2026 yılının ikinci yarısında Türkiye’de altın ithalatının yeniden serbest bırakılabileceğini öngördü. Bu durumun gram altın fiyatlarındaki köpük ve işçilik farklarını azaltabileceğini belirtti.
İthalat yasağının kalkması halinde gram altının 6.370 lira yerine 6.270 ve 6.220 lira seviyelerinin görülebileceğini ifade etti. Memiş, bu adımın yıl ortasında gelebileceğini tahmin etti.
GÜMÜŞ DAHA SERT HAREKET EDEBİLİR
Gümüşün altına kıyasla daha sert fiyat hareketleri yapabileceğini belirten Memiş, bu yatırım aracının hem daha fazla kazandırabileceğini hem de daha fazla kaybettirebileceğini vurguladı.
Gümüş yatırımı konusunda uyarıda bulunan Memiş, herkesin bu ürünü taşıyamayacağını ve ciddi sabır gerektirdiğini söyledi. Gümüşün 2025 yılında yaklaşık yüzde 200 getiri sağladığını hatırlatan Memiş, bu kazancın düşük seviyelerden alım yapanlar için geçerli olduğunu ifade etti.
“CAN YAKAN BİR SÜREÇ”
İslam Memiş, gümüşte uzun vadeli yükseliş beklentisinin sürdüğünü ancak mevcut dönemin yatırımcılar açısından oldukça zorlu olduğunu vurguladı. Yatırımcıları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
“Bu uzun vadede yükselmeyeceği anlamına gelmiyor.
Lütfen olayları farklı algılamayın.
Evet uzun vadede gümüş tekrar yükselmeye devam edecek.
Ama şu anda tam can yakan bir süreçten geçiyoruz.
Aman dikkat edin.”