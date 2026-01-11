Gram altında 'ithalat yasağı' depremi: İslam Memiş tarih vererek uyardı!

GÜMÜŞ DAHA SERT HAREKET EDEBİLİR

Gümüşün altına kıyasla daha sert fiyat hareketleri yapabileceğini belirten Memiş, bu yatırım aracının hem daha fazla kazandırabileceğini hem de daha fazla kaybettirebileceğini vurguladı.

Gümüş yatırımı konusunda uyarıda bulunan Memiş, herkesin bu ürünü taşıyamayacağını ve ciddi sabır gerektirdiğini söyledi. Gümüşün 2025 yılında yaklaşık yüzde 200 getiri sağladığını hatırlatan Memiş, bu kazancın düşük seviyelerden alım yapanlar için geçerli olduğunu ifade etti.