Gram altında kritik nokta: Neden birden 50 TL düştü? Alım fırsatı mı?
Enflasyona karşı yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altına yöneliyor. Gram altın fiyatı cuma günü 2500 lira olan kritik seviyeyi aştıktan sonra düşüşe geçti. Peki sebebi ne?
Editör: Mert Sagit
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Para ve emtia piyasaları, ABD’deki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.
Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tutmuştu. Özellikle son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması, piyasalara moral verdi.
Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, ABD'nin para politikasındaki gevşemenin yavaş ilerleyeceğini öngörüyor.
Ancak, son enflasyon verilerinin Eylül ayında faiz indirimi için umut verici olduğunu belirtti.