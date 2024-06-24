Gram altında kritik nokta: Neden birden 50 TL düştü? Alım fırsatı mı?

Enflasyona karşı yatırımlarını korumak isteyen vatandaşlar, altına yöneliyor. Gram altın fiyatı cuma günü 2500 lira olan kritik seviyeyi aştıktan sonra düşüşe geçti. Peki sebebi ne?

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Editör: Mert Sagit
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Gram altında kritik nokta: Neden birden 50 TL düştü? Alım fırsatı mı? - Resim: 1

Para ve emtia piyasaları, ABD’deki gelişmeleri yakından izlemeyi sürdürüyor.

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Gram altında kritik nokta: Neden birden 50 TL düştü? Alım fırsatı mı? - Resim: 2

Geçtiğimiz haftalarda ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini sabit tutmuştu. Özellikle son açıklanan enflasyon rakamlarının beklentilerin altında kalması, piyasalara moral verdi.

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Gram altında kritik nokta: Neden birden 50 TL düştü? Alım fırsatı mı? - Resim: 3

Eski St. Louis Merkez Bankası Başkanı James Bullard, ABD'nin para politikasındaki gevşemenin yavaş ilerleyeceğini öngörüyor.

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Gram altında kritik nokta: Neden birden 50 TL düştü? Alım fırsatı mı? - Resim: 4

Ancak, son enflasyon verilerinin Eylül ayında faiz indirimi için umut verici olduğunu belirtti.

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