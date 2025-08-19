Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı

“Kısa vadede dalgalı seyir sürecek. Ons altında 3.305 dolar seviyesi destek, 3.368 dolar direnç. Gram altında da benzer şekilde dar bir bant aralığı var. Yaz rehaveti bitince yeni hikâyeler oluşacak. Bu düşüşler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı” diye konuştu.