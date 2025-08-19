Gram altında rekor tahmin: İslam Memiş 2026 hedefini açıkladı
Altın ve finans uzmanı İslam Memiş, Ulusal Kanal’da Bengü Kantekin’in sunduğu Gündemin Nabzı programında piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirdi.
Memiş, küresel siyasi gelişmelerin altın üzerindeki etkilerine dikkat çekerek kısa vadede iyimser beklentiler olsa da orta ve uzun vadede risklerin sürdüğünü söyledi.
İslam Memiş, ABD’de Trump’ın barış görüşmeleri konusunda atacağı adımların piyasalara yansıyabileceğini belirterek, “Kafkaslar tarafında %50-%50 olan ihtimali artık %75 iyimser olarak değerlendiriyorum. Trump muhtemelen üçlü zirveyle yeni bir barış süreci başlatabilir” dedi.
Ancak Memiş, Orta Doğu’da Gazze merkezli gelişmelerin küresel riskleri artırdığını vurguladı:
“İsrail’in 100 bin askerle yeniden işgal hazırlığı açıklamaları piyasaları tedirgin ediyor. Bir tarafta barış umutları, diğer tarafta bölgesel savaş riski var.”
ALTINDAKİ DALGALI SEYİR, YATIRIM FIRSATI MI?
Piyasalardaki son duruma değinen Memiş, ons altının 3.335 dolar seviyesinde bulunduğunu, gram altının ise 4.415 lira seviyesine gerilediğini aktardı.
“Kısa vadede dalgalı seyir sürecek. Ons altında 3.305 dolar seviyesi destek, 3.368 dolar direnç. Gram altında da benzer şekilde dar bir bant aralığı var. Yaz rehaveti bitince yeni hikâyeler oluşacak. Bu düşüşler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için alım fırsatı” diye konuştu.
MEMİŞ, YIL SONU TAHMİNİNİ AÇIKLADI
Ons altında hedef 3.500 dolar
Gram altında hedef 4.500 lira
2026 için öngörüsünü de paylaşan Memiş, gram altında 6.000 lira seviyesinin mümkün olduğunu söyledi.
Doların küresel rezerv para özelliğini yitirmeye başladığını vurgulayan Memiş, ülkelerin altın rezervlerini artırdığına dikkat çekti.
“Dünyada rezerv paranın %75’i dolardı, bu oran %65’e geriledi. Çin Yuan’ı ve Rus Rublesi değer kazanmaya devam ediyor. Ancak gerçek rezerv para altındır. Merkez bankaları altını tanıyor ve biriktirmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 7.169 TL – 7.222 TL
Yarım altın: 14.338 TL – 14.444 TL
Cumhuriyet altını: 28.588 TL – 28.755 TL
Bilezik ve gram altın fiyatları:
22 Ayar Bilezik: 4.012,60 TL – 4.032,08 TL
22 Ayar Gram Altın: 4.000,35 TL – 4.208,80 TL
18 Ayar Gram Altın: 3.202,43 TL – 3.202,80 TL
14 Ayar Gram Altın: 2.402,99 TL – 3.369,03 TL
Kapalıçarşı’daki ziynet ve Ata altın fiyatları da yükselişini sürdürüyor:
Ziynet 2,5: 70.519,84 TL – 71.646,04 TL
Beşli Altın: 142.802,68 TL – 145.586,17 TL
Ata Altın: 29.089,43 TL – 29.823,11 TL
Tam Altın: 28.207,94 TL – 28.764,30 TL