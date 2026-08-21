Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları

Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününe yeni bir rekorla başladı. İç piyasada gram altın 7 bin lira eşiğini aşarken, ons altın 4.500 dolar bandının üzerindeki güçlü seyrini sürdürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 1

Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekilde şekillendi:

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 2

Gram Altın: 7.000,59 TL

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 3

Çeyrek Altın: 11.397,00 TL

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 4

Yarım Altın: 22.790,00 TL

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 5

Tam Altın: 44.802,23 TL

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 6

Cumhuriyet Altını: 45.413,00 TL

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 7

Gremse Altın: 112.349,16 TL

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Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları - Resim: 8

Ons Altın: 4.521,76 Dolar

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