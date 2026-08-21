Gram altında tarihi rekor! 7 bin TL aşıldı, işte 21 Ağustos Kapalıçarşı güncel fiyatları
Küresel piyasalardaki hareketlilik ve döviz kurlarındaki değişimlerin etkisiyle altın fiyatları haftanın son işlem gününe yeni bir rekorla başladı. İç piyasada gram altın 7 bin lira eşiğini aşarken, ons altın 4.500 dolar bandının üzerindeki güçlü seyrini sürdürüyor.
Yayınlanma:
Günün ilk saatleri itibarıyla serbest piyasada geçerli olan güncel altın satış rakamları şu şekilde şekillendi:
Gram Altın: 7.000,59 TL
Çeyrek Altın: 11.397,00 TL
Yarım Altın: 22.790,00 TL
Tam Altın: 44.802,23 TL
Cumhuriyet Altını: 45.413,00 TL
Gremse Altın: 112.349,16 TL
Ons Altın: 4.521,76 Dolar