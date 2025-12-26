Gram altında yükseliş: İşte 26 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

26 Aralık 2025 itibarıyla gram altın ve ons fiyatı artış, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları düşüş gösterdi

GRAM ALTIN

Alış fiyatı: 6.207,48 TL
Satış fiyatı: 6.208,32 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış fiyatı: 39.972,00 TL
Satış fiyatı: 40.745,00 TL

YARIM ALTIN

Alış fiyatı: 19.974,00 TL
Satış fiyatı: 20.467,00 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış fiyatı: 9.996,00 TL
Satış fiyatı: 10.236,00 TL

GREMSE ALTIN

Alış fiyatı: 99.865,95 TL
Satış fiyatı: 102.168,60 TL

TAM ALTIN

Alış fiyatı: 39.946,38 TL
Satış fiyatı: 40.742,46 TL

22 AYAR BİLEZİK

Alış fiyatı: 5.679,48 TL
Satış fiyatı: 5.721,94 TL

ALTIN (ONS)

Alış fiyatı: 4.505,46 USD
Satış fiyatı: 4.505,95 USD

ATA ALTIN

Alış fiyatı: 41.194,71 TL
Satış fiyatı: 42.242,19 TL

