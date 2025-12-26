Gram altında yükseliş: İşte 26 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları
26 Aralık 2025 itibarıyla gram altın ve ons fiyatı artış, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları düşüş gösterdi
GRAM ALTIN
Alış fiyatı: 6.207,48 TL
Satış fiyatı: 6.208,32 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış fiyatı: 39.972,00 TL
Satış fiyatı: 40.745,00 TL
YARIM ALTIN
Alış fiyatı: 19.974,00 TL
Satış fiyatı: 20.467,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış fiyatı: 9.996,00 TL
Satış fiyatı: 10.236,00 TL
GREMSE ALTIN
Alış fiyatı: 99.865,95 TL
Satış fiyatı: 102.168,60 TL
TAM ALTIN
Alış fiyatı: 39.946,38 TL
Satış fiyatı: 40.742,46 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış fiyatı: 5.679,48 TL
Satış fiyatı: 5.721,94 TL
ALTIN (ONS)
Alış fiyatı: 4.505,46 USD
Satış fiyatı: 4.505,95 USD
ATA ALTIN
Alış fiyatı: 41.194,71 TL
Satış fiyatı: 42.242,19 TL