Gram altından yeni rekor! İşte 23 Aralık 2025 güncel çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları

Piyasalar güne hareketli başladı; hem gram hem de ons altın sabah saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Jeopolitik riskler ve Fed beklentileri fiyatları ateşlerken, ünlü bankadan gelecek yıl için dikkat çeken bir hedef fiyat geldi.

Altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Sabah saatlerinde gram altın 6.191 TL seviyesine ulaşarak rekor tazelerken, küresel piyasalarda ons altın 4.497 dolara yükseldi ve tarihi zirvelerini gördü.

Yatırımcıların güvenli liman arayışı fiyatlamalarda ana etken olmayı sürdürüyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte güvenli liman talebi güçlenirken, Fed’in daha güvercin bir politika izleyeceğine yönelik beklentiler altın tutmanın fırsat maliyetini azaltıyor ve fiyatları destekliyor.

Piyasalarda 2026 yılına ilişkin öngörüler de tartışılmaya başlandı. Bu kapsamda JP Morgan, gelecek yıl için ons altına 5.055 dolar seviyesinde bir hedef fiyat açıkladı.

İŞTE GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 23 Aralık 2025 Salı gününün ilk saatlerinde oluşan güncel tablo şu şekilde:

Gram altın satış fiyatı: 6.176,56 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.151,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 20.296,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 39.778,55 TL

 Cumhuriyet altını satış fiyatı: 40.405,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 99.751,43 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.486,98 dolar

