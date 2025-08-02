Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları

Altın piyasasında yükseliş sürüyor. 2 Ağustos Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte güncel alış ve satış fiyatları…

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Yayınlanma: Güncellenme:
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 1

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 4.000,43 TL
Satış: 4.032,48 TL



1 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 2

GRAM ALTIN

Alış: 4.394,95 TL
Satış: 4.395,45 TL

2 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 3

ÇEYREK ALTIN

Alış: 7.158,00 TL
Satış: 7.224,00 TL

3 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 4

YARIM ALTIN

Alış: 14.316,00 TL
Satış: 14.449,00 TL

4 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 5

TAM ALTIN

Alış: 28.073,16 TL
Satış: 28.626,93 TL

5 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 6

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.545,00 TL
Satış: 28.765,00 TL

6 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 7

ATA ALTIN

Alış: 28.950,45 TL
Satış: 29.680,69 TL

7 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 8

GREMSE ALTIN

Alış: 70.182,91 TL
Satış: 71.786,87 TL

8 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 9

ONS ALTIN

Alış: 3.363,02 $
Satış: 3.363,41 $

9 10
Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları - Resim: 10

REŞAT ALTINI

Alış: 28.577,47 TL
Satış: 28.797,95 TL

10 10
güncel altın fiyatları altın kaç tl çeyrek altın gram altın ne kadar