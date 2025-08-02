Gram, çeyrek, tam altın kaç TL oldu? Güncel 2 Ağustos 2025 altın fiyatları
Altın piyasasında yükseliş sürüyor. 2 Ağustos Cuma günü gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları dikkat çekici seviyelere ulaştı. İşte güncel alış ve satış fiyatları…
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22 AYAR BİLEZİK
Alış: 4.000,43 TL
Satış: 4.032,48 TL
GRAM ALTIN
Alış: 4.394,95 TL
Satış: 4.395,45 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 7.158,00 TL
Satış: 7.224,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 14.316,00 TL
Satış: 14.449,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 28.073,16 TL
Satış: 28.626,93 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.545,00 TL
Satış: 28.765,00 TL
ATA ALTIN
Alış: 28.950,45 TL
Satış: 29.680,69 TL
GREMSE ALTIN
Alış: 70.182,91 TL
Satış: 71.786,87 TL
ONS ALTIN
Alış: 3.363,02 $
Satış: 3.363,41 $
REŞAT ALTINI
Alış: 28.577,47 TL
Satış: 28.797,95 TL