Gram ve çeyrek altında şaşırtan düşüş
Yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından altın fiyatları anlık olarak sorgulanıyor. Bu noktada gram altın fiyatlarının sert düşüşü dikkat çekti. Peki altında fiyatlar ne oldu?
17 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe altın fiyatları düşüşle başladı. çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı araştırılıyor.
Altın fiyatları 17 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe düşüşle başladı. Gram altın bin 107 lira, çeyrek altın fiyatları bin 809 lira seviyesinden güne başladı. Altın fiyatlarındaki bu düşüş herkesin dikkatini çekerken yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor.
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
1.106,83
1.107,00
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.827,76
1.828,01
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
1.770,27
1.809,38
CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL
7.083,74
7.217,67
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
3.530,80
3.619,90
ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?
7.083,74
7.217,67
ATA ALTIN FİYATI
7.501,16
7.687,61
KAYNAK: Kamugundemi.com