Gram ve çeyrek altında şaşırtan düşüş

Altın fiyatları 17 Şubat Cuma yani haftanın son iş gününe düşüşle başladı. Gram altın bin 107 lira, çeyrek altın fiyatları bin 809 lira seviyesinden güne başladı. Altın fiyatlarındaki bu düşüş herkesin dikkatini çekerken yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından altın fiyatları anlık olarak araştırılıyor.