Gratis'te yılbaşı fırsatları başladı! Yüzde 60 indirim ve çekilişle büyük hediyeler sizi bekliyor!
Yılbaşı alışverişi için geri sayım başladı! Gratis, 1-31 Aralık tarihleri arasında 60'a varan indirimler düzenliyor. Üstelik, bu dönemde alışveriş yapanlar büyük bir çekilişe katılma şansı da yakalıyor. Hem indirimlerden faydalanın, hem de şansınızı deneyin! İşte detaylar...
Gratis mağazalarında geçerli olan yüzde 60’a varan indirimler, tüm yılın en büyük alışveriş fırsatını sunuyor. Gratis kataloğunda yer alan popüler markaların ürünleri, yılbaşı alışverişini çok daha cazip hale getiriyor. Parfümden makyaj malzemelerine, cilt bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle mağazalar müşterilerini bekliyor.
ÇEKİLİŞE KATILMAK ÇOK KOLAY!
Bu yılbaşı kampanyası, alışveriş yapanları büyük ödüllerle ödüllendiriyor. Gratis ve Beauty mağazalarından yapacağınız her 300 TL'lik alışveriş, bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Çekilişe katılmak için Gratis Kart üyeliğinizin olması ve SMS ile alınan şifre ile başvuruda bulunmanız yeterli.
Kampanya 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.
HEDİYELER SİZİ BEKLİYOR!
İşte çekilişin kazananlarını bekleyen birbirinden değerli ödüller:
15 Lexus LBX
150 iPhone 16
750 adet 5000 TL Hediye Çeki
İşte Gratis kataloğundan öne çıkan indirimler: