Gratis'te yılbaşı fırsatları başladı! Yüzde 60 indirim ve çekilişle büyük hediyeler sizi bekliyor!

ÇEKİLİŞE KATILMAK ÇOK KOLAY!

Bu yılbaşı kampanyası, alışveriş yapanları büyük ödüllerle ödüllendiriyor. Gratis ve Beauty mağazalarından yapacağınız her 300 TL'lik alışveriş, bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Çekilişe katılmak için Gratis Kart üyeliğinizin olması ve SMS ile alınan şifre ile başvuruda bulunmanız yeterli.

Kampanya 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerlidir.