Grip aşısı fiyatı el yakıyor! 4 yılda 6 katına çıktı

Mevsimsel geçişin yaşandığı, yaz mevsiminden sonbahara girilirken serinleyen havalar, grip aşılarını bir kez daha gündeme taşıdı. Havaların soğuması, aynı zamanda üst solunum yolu hastalıklarında da bir artışa neden oldu. Grip aşısının fiyat etiketindeki yükseliş ise yüzde 500'lük oranı geride bıraktı.

KİMLER ÜCRETSİZ FAYDALANABİLİYOR?

Pandemi sürecinde de ön plana çıkan grip aşısından, 65 yaşın üzerindeki bireyler ile kronik rahatsızlığa sahip olan kişiler bedelsiz olarak yararlanabilme hakkına sahip. Fakat, sağlıklı yaşamın giderek daha fazla önem kazandığı günümüz koşullarında, grip aşısı yaptırmayı tercih eden diğer kişiler için maliyetin giderek yükseldiği görülüyor.

İŞTE YIL YIL GRİP AŞISI FİYATLARI

Ekonomim'den Şeyda Uyanık tarafından aktarılan habere göre, 2021 senesinde ücret ödeyerek grip aşısı olmak isteyen vatandaşlar için aşının bedeli 85 TL ile 117 TL bandında bir değişkenlik gösteriyordu.

Takvimler 2022 yılını gösterdiğinde, söz konusu aşının fiyatı 243 TL seviyesine yükseldi. 2023 senesinde 245 TL gibi, bir önceki yıla kıyasla önemli bir artış sergilemeyen bir fiyattan temin edilebilen aşının bedeli, 2024 yılına gelindiğinde ise yüksek oranlı bir artış kaydederek 560 TL civarında bir seviyeye fırladı.