GSB 600 personel alımı İlanı Resmî Gazete'de! İşte Yurt Yönetim Ve Gençlik Çalışanı başvuru şartları

Resmî Gazete’de yayımlanan ilana göre bakanlık, toplamda 600 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. İlanın detaylarında kadro dağılımları, KPSS puan türleri ve başvuru takvimi netleşti.

KADRO DAĞILIMI: HANGİ POZİSYONA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

Bakanlık bünyesinde yapılacak 600 kişilik istihdam, iki ana meslek grubuna eşit şekilde paylaştırıldı:

Yurt Yönetim Personeli: 300 kişi

Gençlik Çalışanı: 300 kişi

BAŞVURU ŞARTLARI VE DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ NELER?

Adayların başvuru sürecinde dikkate alınacak temel kriterler ve sınav aşamaları şu şekilde açıklandı:

KPSS Şartı: Başvurularda adayların 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı esas alınacak.

Sözlü Sınav Detayı: İlan edilen kadro sayısının tam 3 katı kadar aday (her unvan için 900 kişi, toplamda 1800 aday) puan sıralamasına göre sözlü sınava çağrılacak.

Atama Süreci: Sözlü sınavda komisyon tarafından başarılı bulunan adaylar arasından, nihai başarı sıralamasına göre asıl ve yedek listeler belirlenerek atamalar gerçekleştirilecek.

GSB BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

2026 yılı sözleşmeli yurt yönetim personeli ve gençlik çalışanı alımı için başvuru ekranının açılacağı tarihler ilan edildi:

Başvuru Tarihleri: 13 - 17 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Başvuru Adresi: Adaylar başvurularını e-Devlet şifreleri ile entegre çalışan Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) platformu üzerinden elektronik ortamda yapacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.