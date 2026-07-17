GSB personel alımı müjdesi: 550 kadro tek tek açıklandı
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı yapılacağı açıklandı.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 550 sözleşmeli personel istihdam edileceğini bildirdi.
3 FARKLI BRANŞTA ALIM YAPILACAK
Bakan Osman Aşkın Bak’ın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilecek 550 sözleşmeli personelin branşlara göre dağılımı şu şekilde olacak:
100 diyetisyen
150 psikolog
300 sosyal çalışmacı
BAŞVURULAR TEMMUZ AYINDA ALINACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru tarihleri ve başvuru adresi de netleşti. Belirtilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar, işlemlerini 20-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.
Adayların başvurularını resmi başvuru kanalı olan https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.