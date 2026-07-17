GSB personel alımı müjdesi: 550 kadro tek tek açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilmek üzere yeni personel alımı yapılacağı açıklandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
GSB personel alımı müjdesi: 550 kadro tek tek açıklandı
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Müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 550 sözleşmeli personel istihdam edileceğini bildirdi.

3 FARKLI BRANŞTA ALIM YAPILACAK

Bakan Osman Aşkın Bak’ın gerçekleştirdiği açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde istihdam edilecek 550 sözleşmeli personelin branşlara göre dağılımı şu şekilde olacak:

100 diyetisyen
150 psikolog
300 sosyal çalışmacı

BAŞVURULAR TEMMUZ AYINDA ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adaylar için başvuru tarihleri ve başvuru adresi de netleşti. Belirtilen kadrolara başvuruda bulunacak adaylar, işlemlerini 20-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

Adayların başvurularını resmi başvuru kanalı olan https://kariyerkapisi.gov.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.

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