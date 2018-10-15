Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Türkiye enflasyona karşı mücadelede birleşti
Borsa yükselişte
Borsa yükselişte
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
Kaşıkçı için konsolosluk önünde bekleyiş sürüyor
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçleri 22 Filistinliyi gözaltına aldı

GSM şirketlerinden kritik enflasyon kararı

Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak, Vodafone Türkiye de bazı tarifelerde yıl sonuna kadar yüzde 10 indirime gidecek

GSM şirketlerinden kritik enflasyon kararı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak öncülüğünde "Türkiye kazanacak" sloganıyla açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na Vodafone Türkiye ve Türk Telekom da yapacakları indirimlerle destek verecek.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Türk Telekom yıl sonuna kadar açıklayacağı yeni tarifelerde yüzde 10 indirim uygulayacak.

Vodafone Türkiye de belirlediği bazı tarifelerde yüzde 10 indirim yapacak. Uygulama gelecek hafta itibarıyla başlayacak. Yeni abonelerin yararlanabileceği indirim kampanyası, yıl sonuna kadar sürecek.

Turkcell de abonelerinin internet kotalarını 2'ye katlama kararı almıştı. Yıl sonuna kadar sürecek kampanya kapsamında "Turkcell"liler aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanabilecek. Ayrıca dijital uygulamalar BiP, TV+, Dergilik, Fizy ve Lifebox'ta geçerli gigabaytların 2 katına çıkarılması kararı alındı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #enflasyonla mücadele #Vodafone #türk telekom
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.