GSS borçlarına af mı gelecek?

Mevcut durumda, sisteme borcu bulunan vatandaşlar 1 Ocak itibarıyla sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkını kaybedecek. Ancak, GSS prim borçlarının affına yönelik bir düzenleme üzerinde çalışıldığı bildiriliyor.

Türkiye genelinde 9 milyondan fazla kişinin dahil olduğu GSS kapsamında, brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında aylık prim ödemesi gerekiyor. 2024 yılı için bu tutar 600 TL olarak belirlenmişti. AK Parti’nin hazırlık yaptığı torba yasa teklifinde, GSS prim borçlarının affına yer verileceği ifade ediliyor. Hürriyet’in haberine göre, önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması planlanan ve yaklaşık dokuz maddeden oluşacak teklifle, birikmiş GSS prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor. Bu düzenlemeden yaklaşık 400 bin kişinin yararlanması beklenirken, devletin tahsil edemeyeceği alacak tutarının 250 milyon TL olduğu belirtiliyor.

Buna ek olarak, aynı teklifle iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtisaslaşmış bir çatı kurum oluşturulması da planlanıyor. ÇASMER adıyla kurulacak merkezler, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm genel ve düzenleyici raporların alınacağı bir yapı olarak hizmet verecek.