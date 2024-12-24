GSS borcu olanlar dikkat: Af mı gelecek?

Binlerce GSS borçlusu meclisten geçecek kanun teklifini bekliyor. Peki GSS borçları silinecek mi? Ne zaman silinecek?

Mert Sagit Mert Sagit
GSS borcu olanlar dikkat: Af mı gelecek?
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının tahsilinden vazgeçilmesine yönelik kanun teklifi, 24 Aralık Salı günü karara bağlanacak. Binlerce kişinin merakla beklediği bu düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirse, 1 Ocak 2015 tarihinden önce biriken 2 milyar liralık borç silinecek. Bu kapsamda 1.7 milyon kişinin borç yükü hafifleyecek.

Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda onaylandıktan sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme kapsamında yalnızca 1 Ocak 2015 öncesi GSS prim borçları silinecek, ancak daha önce ödenmiş borçlar geri iade edilmeyecek.

GSS Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

1 Ocak 2015 tarihinden önce kayıtlı GSS borçlarınızı öğrenmek için e-Devlet üzerinden "Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama" işlemini yapabilirsiniz.

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