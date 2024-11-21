GSS olanlar dikkat! 2 formül masada

1 Ocak itibarıyla GSS prim borcunu ödemeyenlerin sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı duyurulmuştu. Ancak, borcu bulunanlara yönelik yeni bir düzenlemenin yapılabileceği iddiaları gündeme geldi. GSS prim borçları için iki farklı formül üzerinde duruluyor.

Mert Sagit Mert Sagit
GSS olanlar dikkat! 2 formül masada
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Türkiye genelinde GSS kapsamında bulunan 9 milyondan fazla kişi için 2024 yılı aylık prim tutarı 600 lira olarak belirlenmişti. Ödeme güçlüğü çekenler, gelir testi yaptırarak prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Ancak, gelir testi yaptırmayan ve borçlu duruma düşenlere SGK tarafından ödeme tebligatları gönderilmeye başlanmıştı.

Borçların Ertelenmesi Planlanıyor

GSS borçlarıyla ilgili çözüm arayışları devam ediyor. Hem hükümet cephesinde hem de AK Parti içerisinde bu borçların ertelenmesi konusu değerlendiriliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın teşkilat yapısıyla ilgili bazı düzenlemeleri içeren ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen maddelerin de yer aldığı bir torba teklifin yakında TBMM’ye sunulacağı ifade ediliyor. Bu teklifin içinde GSS prim borçlarına dair hükümler de bulunabilir.

İki Formül Masada

Erteleme Düzenlemesi: GSS prim borçlarının ertelenmesi konusunda yasal düzenleme yapılabilir.
Cumhurbaşkanı Kararıyla Süre Uzatımı: Cumhurbaşkanı Kararı ile borcu olanların sağlık hizmetlerinden faydalanma süresinin uzatılması planlanabilir.

AK Parti kaynaklarına göre, borçlarını ödeyemeyen vatandaşların mağduriyetini gidermek için bu seçenekler üzerinde çalışılıyor.

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