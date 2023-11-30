GSS Prim Borçları Affedilecek! Torba Kanun Meclis'te

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 86 maddelik torba yasa teklifinde yer alan 54. madde, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının affedilmesini ön görüyor.

GSS Prim Borçlarına Af Geliyor

Torba kanun teklifinin 54. maddesinde GSS prim borçlarına ilişkin düzenleme yer alıyor. GSS prim borcu olanların prim, gecikme zammı ve cezalar affedilecek. Teklif yasalaşırsa özellikle 1 Ocak 2014 öncesi GSS borcu olanların borçları, cezaları ve gecikme zammı affedilecek.

GSS Primleri Ne Kadar?

GSS primleri asgari ücrete göre belirleniyor. 2023 yılında asgari ücretin 11 bin 402 lira olması sonucu GSS prim borcu olanlar aylık 402 lira, yıllık ise 4 bin 802 lira ödüyor. Ancak, 2024 yılında asgari ücrete yapılacak zamla birlikte GSS primleri de buna göre artış gösterecek.

GSS Prim Affı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Teklifin yasalaşması için önce TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi gerekiyor. TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen teklif, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. Teklifin gelecek hafta TBMm Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Yeni yıl gelmeden teklifin yasalaşması öngörülüyor.