GSS prim borçları son ödeme tarihi ne zaman? GSS prim borçları silinecek mi? GSS prim borcu gecikme faizi ve cezası alınmayacak! İşte detaylar...
Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ödeme takviminin detaylar netleşiyor. Milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği borç yapılandırma süreci ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İşte GSS prim borçları son ödeme tarihi ve gecikme faizi ile cezasının silinmesi için gerekli şartlar...
Milyonlarca vatandaşın yakından ilgilendiği vergi ve prim borçlarının ödenmesi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Borçlar ile ilgili yapılandırma sürecinin ayrıntılar da günden güne netleşiyor.
Borçların kolayıkla ödenmesini sağlayan yapılandırma kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları da yapılandırılabilecek. Bu borçlar için son ödeme tarihi de belli oldu. Bununla birlikte, borçların tamamının silinmesi ile gecikme faizi ve cezasının alınmaması için gerekli şartlar da açıklandı.
Buna göre, GSS prim borçları için ödemeler 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek. Anaparanın Sosyal Güvenlik Kurumu ve anlaşmalı bankalara yapılması durumunda gecikme faizi ve cezası alınmayacak.
Primlerini ödeme gücü olmayanlar ise borçlarının tamamıyla silinmesi için gelir testine girebilecek. Gelir testi, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak. Testte hane içinde kişi başına gelirin 3 bin 336 liranın altında çıkması halinde prim borçları silinecek. Bu borçlardan doğan gecikme cezası ve zammı da alınmayacak.