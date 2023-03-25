GSS prim borçları son ödeme tarihi ne zaman? GSS prim borçları silinecek mi? GSS prim borcu gecikme faizi ve cezası alınmayacak! İşte detaylar...

Borçların kolayıkla ödenmesini sağlayan yapılandırma kanunu kapsamında Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçları da yapılandırılabilecek. Bu borçlar için son ödeme tarihi de belli oldu. Bununla birlikte, borçların tamamının silinmesi ile gecikme faizi ve cezasının alınmaması için gerekli şartlar da açıklandı.