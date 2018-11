TİM Başkanı İsmail Gülle, "Allah nasip ederse bu ay cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatını açıklayacağız. Sene sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız" dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, cumhuriyet tarihinin en yüksek ay ihracatını 15,7 milyar dolarla ekim ayında açıkladıklarını anımsatarak, "Bu ay cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatını açıklayacağız. Sene sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız." dedi.



Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde SAÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen "2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi"ne katılan Gülle, döviz kurunda yapılan spekülatif atakların, ülkeye yönelik açık bir saldırı olduğunu anlattı.



Gülle, Türkiye'nin kalkınması ve hedeflerini tutturması için ihracatın en önemli iş olduğunu bir kez daha fark ettiklerini kaydetti.



Türkiye'nin 72 bin 500 ihracatçısı olduğunu vurgulayan Gülle, ihracatçıların ülke adına, Türkiye'nin her tarafında 27 sektörde üretimi gerçekleştirdiğini ve bunu da yurt dışına ulaştırdığını belirtti.



Lojistiğin eskiden beri önemli olduğuna işaret eden Gülle, "Çin'den Avrupa'ya uzanan İpek Yolu tren projesi, limanlarda ve havayollarındaki gelişmeler, bütün bu mücadeleler üretilen malı bir an önce satılan noktaya teslim etmek için çünkü erken teslim edenin malı tercih ediliyor. Lojistik her zaman önemliydi ama çağımızın rekabet koşullarının getirdiği noktada artık lojistik hayatımızın olmazsa olmazı." diye konuştu.



"Bu ay cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatını açıklayacağız"



Yıl itibarıyla 170 milyar dolar ihracata doğru gidildiğini anlatan Gülle, "İhracatçılarımız bu sene her ay bir rekor kırdılar. En son cumhuriyet tarihinin en yüksek ay ihracatını 15,7 milyar dolarla ekim ayında açıkladık.



Allah nasip ederse bu ay cumhuriyet tarihinin en yüksek kasım ayı ihracatını açıklayacağız. Sene sonunda cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını açıklayacağız. Her ay ihracatta ayrı bir rekor kıra kıra gidiyoruz." ifadelerini kullandı.



İhracatta rekorlar kırılırken lojistik sektörünün ayrı bir payı bulunduğuna dikkati çeken Gülle, 170 milyar dolarlık ihracat içerisinde 12,6 milyar dolarlık hizmet ihracatı gerçekleştiğini söyledi.



Mal ihracatının yanında hizmet ihracatının da başarısıyla 2023 yılındaki 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmada çok büyük yol alacaklarına inandıklarını dile getiren Gülle, şöyle devam etti:

"Hizmet ihracatçılarının içerisinde en büyük katkıyı şu anda lojistik sektöründen alıyor. Ekim ayı ihracatının ayrı bir önemi var. Çok uzun bir süreden sonra ithalatla ihracatın neredeyse dengelendiği, ihracatın ithalatı yüzde 96,7 oranında karşıladığı bir aydı. Bizim bütün amacımız ihracatta dış ticaret fazlası vermek."



Gülle, 29 Ekim'de açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin, cumhuriyet tarihindeki önemli eserlerinden olduğunu belirterek, "Bu havaalanı bize çok büyük kargo avantajı olacak. Bu kargo avantajını doğru maliyetlemeyle ve bu doğru maliyetlemeyi yarışta bir adım önde kullanmalıyız." ifadelerini kullandı



"Bütün derdimiz, ürettiklerimizi en maliyetsiz şekilde müşterilerimizle buluşturmak"



SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan da üretilen bir şeyin ilgili yerlere dağıtılmasında lojistik sektörünün çok önemli olduğunu belirterek, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçen öğrencilere ve akademisyenlere teşekkür etti.



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ da uygarlığın ilk döneminden beri özellikle Avrupa'yı Asya'ya bağlayan İpek Yolu'nun hep Sakarya'dan geçtiğini söyledi.



Günümüzde de E-5, Anadolu Otoyolu, Kuzey Karadeniz kara yolu ve 3. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlayan yolun Sakarya'dan geçtiğine işaret eden Altuğ, "Dolayısıyla biz Sakarya olarak çok önemli bir yerdeyiz. Bu lojistikle ilgili kongrenin yapılması gereken en doğru yer Sakarya." diye konuştu.



Ulaştırma ve lojistik sektöründe faaliyet gösteren kurum temsilcilerinin verdiği panellerle devam eden kongre, yarın sona erecek.