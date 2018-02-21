Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "E-ticaret yapan web sitelerine bildirim zorunluluğu getirdik." dedi. İşte Tüfenkci'nin açıklamaları

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TRT Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



KOBİ'LER



KOBİ'lerin teminat sorununa değinen Bakan Tüfenkci, "KOBİ'ler taşınabilir olmadan teminat gösterebilecek" dedi.



Tüfenkci, şirket kuruluşlarını kolaylaştırıp, maliyetleri aşağıya çektiklerini belirtti.



KAREKODLU ÇEK



Ticarette karekodlu çek dönemine dair konuşan Bakan Tüfenkci, karekodlu çek uygulamasının piyasalarda çok pozitif algılandığını açıkladı.



Gümrük ve Ticaret Bakanı, "Hükümet karekodlu çekle birlikte karşılıksız çeke hapis cezası getirdi" diye konuştu.



BAKAN TÜFENKCİ'NİN MANŞETLERİ



Programda Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin manşetleri olarak şunlar yer aldı:



"- Teröristler sınır kapılarından gizli kimlikle girmelerini engelliyoruz.



- Alınan önlemler sonuç veriyor, birçok terörist yakalanıyor.



- Gümrük kapılarında son teknolojiyi kullanmak için büyük arayış içerisindeyiz.



- Perakende sektörü, ticaretin en önemli aktörlerinden biridir.



- Perakende, hızlı istihdam giriş-çıkışı yaşayan bir sektör.



- Perakende sektörünün bürokratik sorunlarını ortadan kaldırıyoruz.



- Perakende zirvesinde sektörün tüm aktörlerini dinleyeceğiz.



- Hükümetin markalaşma yönünde büyük teşvikler var.



- Türk girişimcilerinin markalaşmaya daha çok eğilmeleri gerekiyor.



- E-ticaret, günümüzdeki en önemli trendlerden birisi.



- E-ticaret yapan web sitelerine bildirim zorunluluğu getirdik.



- KOBİ'ler taşınabilir olmadan teminat gösterebilecek.



- Şirket kuruluşkarını kolaylaştırdık, maliyetleri aşağıya çektik.



- Karekodlu çek uygulaması, piyasalarda çok pozitif algılandı.



- Hükümet karekodlu çekle birlikte karşılıksız çeke hapis cezası getirdi.



- 2018 yılı içerisinde karekodlu senet ve bonolara itibar kazandıracağız."



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