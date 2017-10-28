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Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den dolar açıklaması

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Olağan Genel Kuruluna katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir" dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den dolar açıklaması

Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Olağan Genel Kuruluna katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci "Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir" dedi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatyalı İşadamları Derneği (MİAD) Olağan Genel Kuruluna katıldı. 


Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmasında son günlerde yükselen dolar kuruna dikkat çekti. 

Tüfenkci, "Son günlerde özellikle dolar üzerinden yürütülen bir takım spekülatif hareketler, bunun bir kısmı yurt dışı bağlantılarıyla, yurt dışındaki gelişmelerle alakalı olsa da, esasında ekonomik anlamda doların bu kadar yükselmesini gerektirecek bir engel veya bir olağanüstü olay yok. Herkesin şu anda bir sakinleşmesi lazım. Göreceksiniz önümüzdeki haftalar içerisinde yine dolar ateşi düşerek normal seyri içerisinde devam edecektir" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dolar #gümrük #ticaret
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