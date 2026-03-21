Gümrükteki tasfiyelik eşyaların e-ihale satışlarından 5 yılda 13,5 milyar lira gelir sağlandı

Ankara - Ticaret Bakanlığı tarafından gümrüklerdeki tasfiyelik araç ve eşyaların ekonomiye kazandırılması amacıyla yürütülen e-İhale Sistemi, 2021-2025 döneminde toplam 13,5 milyar liralık hacim yarattı. Anadolu Ajansı muhabirinin Bakanlıktan edindiği verilere göre, 2014 yılından bu yana uygulanan elektronik ihale süreci, hem ihalelere katılan istekli sayısını düzenli olarak artırıyor hem de araç ve eşyaların ekonomik değerini yitirmeden tam piyasa değerinde tasfiye edilmesine olanak tanıyor.

E-DEVLET ENTEGRASYONU VE İHALE SÜRECİ

Gümrükte tasfiyelik hale gelen ürünlerin satışı "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden elektronik usulle gerçekleştiriliyor. İhalelere katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kayıt işlemlerini tamamen elektronik ortamda tamamlayarak sisteme üye olabiliyor. Coğrafi kısıtlamaları ortadan kaldıran bu yöntemle, ülkenin her yerinden verilen teklif miktarları yükseliyor.

Yaklaşık 1,4 milyon kullanıcısı bulunan sisteme, 2019 yılında gerçekleştirilen "Dijital Türkiye ve bürokrasinin azaltılması" faaliyetleri kapsamındaki entegrasyon çalışmaları sonucunda e-Devlet üzerinden de erişilebiliyor. İhaleler, yarışma usulüne dayalı açık artırma yöntemiyle yapılıyor. Kullanıcılar tekliflerini sistem üzerinden ileterek ihale süresi boyunca güncel teklifleri anlık olarak takip edebiliyor. Yeni teklifler, mevcut en yüksek tutarın üzerine belirlenen artırım miktarının eklenmesiyle ya da kullanıcıların belirlediği üst limite kadar sistemin otomatik artırım yapmasıyla sunuluyor.

2025'TE GELİR YÜZDE 50 ARTTI

Elektronik ihale sistemi üzerinden son beş yılda sağlanan gelirler her yıl belirgin bir artış kaydetti. 2021 yılında 506 milyon lira olarak gerçekleşen gelir, 2022'de 1 milyar liraya, 2023'te 2 milyar liraya ve 2024'te 4 milyar liraya çıktı. 2025 yılında ise e-İhale Sistemi'nden elde edilen gelir, bir önceki yıla kıyasla yüzde 50 oranında artarak 6 milyar lirayı buldu.

Satış istatistiklerine göre, 2025 yılı içerisinde toplam 14 bin 775 ihale düzenlendi. Bu ihalelerin 4 bin 356'sı araç ve 8 bin 900'ü eşya olmak üzere toplam 13 bin 256'sı kesin satışla sonuçlandı. İçinde bulunduğumuz yılın ilk iki ayında gerçekleştirilen ihaleler neticesinde ise 777'si araç, 1904'ü eşya olmak üzere toplam 2 bin 681 kalem malın satışı tamamlandı.

2027'DE YENİ SİSTEME GEÇİLECEK

Ticaret Bakanlığı, mevcut hizmet kalitesini daha ileriye taşımak amacıyla e-İhale Sistemi üzerindeki güncelleme çalışmalarını sürdürüyor. Teknolojik gelişmelerden faydalanarak sistemin yüksek performanslı ve üyeler için daha kullanışlı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Bu doğrultuda 2021 yılından itibaren gerekli bütçe kaynakları sağlanırken, 2027 yılında performans ve güvenliği en üst düzeye çıkarılmış, tamamen yenilenmiş bir sisteme geçiş yapılması planlanıyor.