Güncel altın fiyatları: 2 Mart Pazartesi gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

2 Mart 2026 Pazartesi günü altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle güvenli liman talebi artarken gram, çeyrek, yarım ve ons altın yükselişle güne başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 7.599,1910

Satış: 7.600,2370

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 12.158,7100

Satış: 12.426,3900

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 24.196,27

Satış: 24.806,64

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 51.079,00

Satış: 52.840,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 48.634,8200

Satış: 49.553,5500

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Alış: 127.305,00

Satış: 131.999,00

ALTIN/ONS NE KADAR? 

Alış: 5.365,59

Satış: 5.367,01

