Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?
Yeni haftaya girerken altın piyasalarında ilk fiyatlar açıklandı. 28 Temmuz Pazartesi sabahı gram altın, çeyrek altın ve diğer türlerin alış ve satış fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyat listesi...
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14 AYAR BİLEZİK
Alış: 2.490,77 ₺
Satış: 2.492,54 ₺
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 3.985,22 ₺
Satış: 3.988,07 ₺
GRAM ALTIN
Alış: 4.349,27 ₺
Satış: 4.349,74 ₺
ÇEYREK ALTIN
Alış: 6.991,62 ₺
Satış: 7.149,66 ₺
YARIM ALTIN
Alış: 13.939,55 ₺
Satış: 14.299,31 ₺
TAM ALTIN
Alış: 28.354,00 ₺
Satış: 28.511,00 ₺
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 28.978,00 ₺
Satış: 29.416,00 ₺
ATA ALTIN
Alış: 28.840,44 ₺
Satış: 29.560,66 ₺
ONS ALTIN
Alış: 3.337,07 $
Satış: 3.337,45 $
ZİYNET ALTIN
Alış: 27.739,54 ₺
Satış: 28.297,39 ₺
GREMSE ALTIN
Alış: 69.916,22 ₺
Satış: 71.496,57 ₺