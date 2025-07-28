Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu?

Yeni haftaya girerken altın piyasalarında ilk fiyatlar açıklandı. 28 Temmuz Pazartesi sabahı gram altın, çeyrek altın ve diğer türlerin alış ve satış fiyatları netleşti. İşte güncel altın fiyat listesi...

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 1

14 AYAR BİLEZİK 

Alış: 2.490,77 ₺
Satış: 2.492,54 ₺

1 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 2

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 3.985,22 ₺
Satış: 3.988,07 ₺

2 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 3

GRAM ALTIN

Alış: 4.349,27 ₺
Satış: 4.349,74 ₺

3 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 4

ÇEYREK ALTIN

Alış: 6.991,62 ₺
Satış: 7.149,66 ₺

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Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 5

YARIM ALTIN

Alış: 13.939,55 ₺
Satış: 14.299,31 ₺

5 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 6

TAM ALTIN

Alış: 28.354,00 ₺
Satış: 28.511,00 ₺

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Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 7

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 28.978,00 ₺
Satış: 29.416,00 ₺

7 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 8

ATA ALTIN

Alış: 28.840,44 ₺
Satış: 29.560,66 ₺

8 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 9

ONS ALTIN

Alış: 3.337,07 $
Satış: 3.337,45 $

9 11
Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 10

ZİYNET ALTIN

Alış: 27.739,54 ₺
Satış: 28.297,39 ₺

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Güncel altın fiyatları 28 Temmuz 2025: Gram, çeyrek, tam altın ne kadar oldu? - Resim: 11

GREMSE ALTIN

Alış: 69.916,22 ₺
Satış: 71.496,57 ₺

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