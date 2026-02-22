Güncel altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım altın kaç TL oldu?
Altın piyasasında 22 Şubat 2026 sabahı güncel fiyatlar belli oldu. Gram, çeyrek, cumhuriyet ve bilezik fiyatları merakla takip ediliyor. İşte alış-satış rakamlarıyla çeyrek, Cumhuriyet, tam, yarım, ata ve bilezik fiyatları...
GRAM ALTIN
Altın piyasasının en çok takip edilen türü gram altında güncel fiyatlar şöyle:
Alış: 7.182,08 TL
Satış: 7.183,04 TL
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.746,00 TL
Satış: 6.795,29 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 48.061,00 TL
Satış: 48.513,00 TL
YARIM ALTIN
Alış: 24.104,00 TL
Satış: 24.372,00 TL
ÇEYREK ALTIN
Yatırımcının ve takı tercih edenlerin gözdesi çeyrek altın:
Alış: 12.052,00 TL
Satış: 12.193,00 TL
TAM ALTIN
Alış: 47.378,11 TL
Satış: 48.345,87 TL
ALTIN (ONS)
Alış: 5.097,54 dolar
Satış: 5.098,22 dolar