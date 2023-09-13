Gündoğdu Gıda halka arz olacak!

Yayımlanan taslak izahname kapsamında, şirketin halka arz detaylarını sizler için derledik. Halka arza dair onay henüz SPK tarafından yapılmadığı için şirketin halka arz tarihleri belli değil.

Arz fiyatı belli olmayan şirket, paylarının tamamını eşit dağıtım yöntemiyle dağıtacak. Toplamda 10.000.000 lot adet pay dağıtımı yapacak olan gıda şirketinin konsorsiyum liderliğini Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütecek.

Halka arz süreci sonrası Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak olan şirketin, işlem kodu ve hangi pazarda işlem göreceği henüz açıklanmadı.

SPK'dan onay bekleyen Gündoğdu Gıda halka arzında T1-T2 Bakiye Kullanılabilecek.

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 9.000.000 Lot

• Ortak Satışı : 1.000.000 Lot (Zülküf Kopuz)

• Fonun Kullanım Yeri

• %85 İşletme sermayesi.

• %15 Güneş enerjisi santrali (GES) kurulumu işletmesi.

Fiyat İstikrarı

Planlanmamaktadır.

Satmama Taahhüdü

• 1 Yıl, İhraççı.

• 1 Yıl, Ortaklar.

• Halka Açıklık Oran: %25,64.

GÜNDOĞDU GIDA HAKKINDA

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri üreticilerinden biridir. 1989 yılında kurulan şirket, bugün 300’den fazla çalışanı, 2000’den fazla çiftçi ortağı ve 1000’den fazla bayisi ile sektörde önemli bir konuma sahiptir. Gündoğdu Gıda, kaliteli ve lezzetli ürünlerini tüketicilerine sunmak için modern teknoloji ve hijyen standartlarını kullanmaktadır. Şirketin ürün portföyü arasında yoğurt, ayran, peynir, tereyağı, kaymak, krema, süt tozu ve bebek maması gibi çeşitli süt ürünleri bulunmaktadır.

Bu makale ilk olarak halkaarz.net sitesinde yayımlanmıştır.