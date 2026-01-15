Güneydoğu'dan 3,5 milyar dolarlık ihracat! 2025 rakamları belli oldu

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre, bölge ihracatçıları 2025 yılı boyunca 179 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi.

Toplamda 4 milyon 210 bin 342 tonluk satış hacmine ulaşan sektör, bir önceki yıla göre yüzde 3,6'lık bir büyüme performansı sergiledi. Bölgenin hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar ihracatından elde ettiği toplam gelir 3 milyar 566 milyon 390 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

MAKARNA VE YAĞ İHRACATI ZİRVEDE

Mal grupları bazında yapılan incelemede, liderliği makarna üstlendi. 2024 yılına kıyasla yüzde 1'lik bir artış yakalayan makarna ihracatı, 613 milyon 596 bin dolara ulaştı. Listenin ikinci sırasında ise dikkat çekici bir yükseliş grafiği çizen ayçiçeği yağı yer aldı. Ayçiçeği yağı ihracatı yüzde 18,1 oranında artarak 607 milyon 486 bin dolar kazandırdı. Üçüncü sıradaki tatlı bisküvi ve gofret ürünleri ise yüzde 11,6'lık büyüme ile 381 milyon 173 bin dolarlık döviz girdisi sağladı.

ROTAYI ABD VE AFRİKA'YA ÇEVİRDİLER

Ülke bazlı verilerde, bölgenin en büyük pazarı konumundaki Irak'ta yaşanan daralma ön plana çıktı. Irak'a yapılan ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 16,8 azalarak 953 milyon 939 bin dolara geriledi. Ancak sektör temsilcileri, bu pazardaki kaybı diğer ülkelere yaptıkları satışlarla telafi etmeyi başardı.

İhracatta ikinci sırada yer alan Suriye'ye yapılan dış satım yüzde 41,8 gibi yüksek bir oranda artarak 400 milyon 949 bin dolara çıktı. ABD pazarı da yüzde 28,6'lık artışla 288 milyon 645 bin dolarlık hacme ulaştı.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise Afrika pazarındaki genişleme oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en çok ihracat yaptığı ilk 10 ülke arasına Cibuti, Gana, Somali, Sudan ve Togo olmak üzere 5 Afrika ülkesi girdi. Afrika ülkelerine yönelik genel ihracat artışı yüzde 18,2 olarak gerçekleşti.

"EN BÜYÜK 30 PAZARIN 20'SİNDE ARTIŞ"

Güneydoğu Anadolu Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, gıda ürünlerinin stratejik önemine değinerek bölgenin küresel ölçekte bir gıda ticaret merkezi haline geldiğini belirtti.

Kadooğlu, pazar çeşitliliği ve telafi mekanizmasına ilişkin şunları kaydetti: "Irak pazarında yaşanan iç gelişmelere bağlı olarak yaklaşık 200 milyon dolara karşılık gelen, yüzde 16,8'lik bir kayıp yaşanmasına rağmen Suriye, ABD, Cibuti ve Gana başta olmak üzere diğer ilk beş pazardan yaklaşık 300 milyon dolarlık ilave gelirle bu açığı telafi ettik. En büyük 30 pazarımızın 20'sinde yüzdesel olarak iki ve üç haneli artışlar sağladık. Önümüzdeki dönemde bu yapıyı daha da güçlendirerek bölgemizi, küresel gıda ticaretinde istikrarın ve sürdürülebilir büyümenin merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz."