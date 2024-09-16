Gürok Grup’tan 200 Milyon Dolarlık Yatırım: Türkiye’nin Toplam Mineral Değeri En Yüksek Maden Suyu AVOYA

Gürok Grup, yeni içecek markası AVOYA ile hızlı tüketim ürünleri sektörüne adım attı. 200 milyon dolar yatırım ile Burdur’da 125.000 metrekarelik alana kurulması planlanan üretim tesisisin ilk fazı 30 milyon dolarlık yatırım ile tamamlandı. Şirket, 2025 yılında 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyor.

Sofra camı ve cam ambalajdan kiremite, turizmden yapıya kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren Gürok Grup, AVOYA markası ile hızlı tüketim ürünleri sektörüne içecek kategorisiyle adım attı.

AVOYA, Türkiye’nin magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek, eşsiz su kaynaklarından elde edilen ürünleriyle içecek kategorisinde sektörde fark yaratmaya hazırlanıyor. AVOYA ayrıca sektörde bir ilk olarak; meyve ve bitki özleri ile zenginleştirilmiş formülleriyle ve tamamen doğal içeriklerle hazırlanarak tüketicilere sağlıklı yaşamı destekleyen güçlü bir seçenek sunacak.

AVOYA sektörde önemli bir boşluğu dolduracak

Tüketicilere hem doğal hem zengin mineralli bir içecek deneyimi yaşatmayı hedeflediklerini ifade eden Gürok Grup Yönetim Kurulu Başkan Vekili Esin Güral Argat; “Türkiye, maden suyu sektöründe büyük bir büyüme potansiyeline sahip. AVOYA markasını hayata geçirirken Türkiye’nin maden suyu pazarındaki büyük potansiyelini ve tüketici trendlerini titizlikle inceledik. Sağlıklı yaşam eğilimleri, maden suyu sektöründeki büyümeyi daha da hızlandırıyor. Verilere göre, Türkiye’de maden suyu kategorisi 1.5 milyar litrelik bir pazar büyüklüğüne sahip ve Avrupa ile kıyaslandığında, 10 kat büyüme potansiyeli taşıyor. Ağustos 2024 verilerine göre; özellikle pandemi sonrası, tüketici dünyasında giderek önem kazanan iyi yaşam kavramı, tüketici beklentilerini de değiştirdi. Tüketicilerin beklentisi %67 oranındayken, sektörün bu beklentileri karşılama oranı %35. Yani; arada %32 oranında büyük bir beklenti eksikliği söz konusu. Biz de bu alandaki önemli bir boşluğu doldurmak ve beklentileri karşılamak üzere AVOYA markamızla önemli bir yatırıma adım attık. Dünyada eşine az rastlanır zenginlikte bir mineral profiline sahip içecek markamızı kazandırmak bizler için büyük bir gurur” dedi.

10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesi

Burdur’da faaliyete alınan üretim tesisinin ilk ayağını 30 milyon dolarlık yatırımla tamamladıklarını aktaran Esin Güral Argat; “2024 yılının ikinci yarısından sonra 20.000 metrekarelik üretim tesisimizi faaliyete aldık. Tesisimizi 125 bin metrekarelik alana genişleterek toplamda 200 milyon dolarlık yatırım yapacağız. 10 yıllık süreçte 2,5 milyar şişe üretim kapasitesine sahip bir tesis kurmayı hedefliyoruz. 2024 yıl sonuna kadar Türkiye genelinde başlangıç için 7 çeşitle 40 bin satış noktasında ürünlerimizi yer alacak. 2025 yılında ise 250 milyon adet yıllık üretim hedefliyoruz” dedi.

“5 yılda 40 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz”

2025 yılında AVOYA’yı dünyaya tanıtacaklarının altını çizen Esin Güral Argat sözlerine şu şekilde devam etti; “Türkiye’nin magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek, eşsiz su kaynaklarından elde edilen ürünlerimizle içecek kategorisinde de diğer sektörlerde olduğumuz gibi iddialı bir oyuncu olacağız. Ürün ve marka değerimizin global olduğuna inanıyoruz. 2025 yılında Avrupa’da belirlediğimiz İspanya ve İngiltere başta olmak üzere, öncelikli 5 ülkeye ihracat gerçekleştirmeyi ve 5 yılda 40 ülkeye ulaşmayı hedefliyoruz. Ayrıca önümüzdeki 5 yıl içinde yüzde 7’lik bir pazar payı hedefliyoruz.”

Yüksek teknoloji bir üretim tesisi, Avrupa standartlarında bir Ar-Ge laboratuvarı

AVOYA’nın yüksek teknolojiye sahip bir üretim tesisi olduğunu vurgulayan Esin Güral Argat şöyle konuştu: “Burdur’daki 20.000 m2 lik üretim alanımızda, Avrupa’nın en yüksek standartlarına sahip Ar-Ge laboratuvarlarımızda ürünlerimizi titizlikle üretiyoruz. Mümkün olduğunca otomasyona yöneliyoruz. Dünyaya verdiğimiz önem çerçevesinde su tüketimimizi azaltacak çalışmalara ağırlık veriyoruz. Çoğunlukla tedariğimizi yerli üretimlerle karşılamaya çalışıyoruz.”

Türkiye’nin en yüksek meyve oranına sahip maden suyu

Türkiye’de bir ilk olarak, 2 kat daha fazla gerçek meyve suyu ile ülkenin en yüksek meyve oranına sahip maden suyunu tüketicileriyle buluşturan AVOYA; magnezyum ve toplam mineral değeri en yüksek, eşsiz su kaynaklarından elde edilen ürünleriyle içecek kategorisinde devrim yaratmaya aday.

AVOYA’nın 3 segmentte ürünü yer almaktadır: Türkiye’nin en yüksek magnezyum ve toplam mineral değerine sahip AVOYA Doğal maden suyu, %4 meyve oranı ve bitki özleri ile Türkiye’de bir ilk olan AVOYA Meyveli maden suyu ve Türkiye’nin en yüksek meyve oranına sahip meyve ve bitki özlü maden suyu AVOYA Blend serisi.

AVOYA meyveli maden sularında 3 çeşit bulunmaktadır: Çilek & Gül, Limon & Limon Çiçeği ve Elma & Adaçayı. Blend serimizde ise yine 3 farklı gastronomik lezzet ‘Hibiscus, Greyfurt ve Vişne” yer almaktadır. Tüm meyveli maden suları ve Blend serisi tatlandırıcı, koruyucu ve renklendirici içermeden gerçek meyve suyu ile hazırlanmaktadır.

Ayrıca, üretim süreçlerinde su ve enerji tüketimini minimize etmeye yönelik adımlar atan şirket, geri dönüşüme uygun ambalajları ve doğa dostu malzemeleri ile atık yönetimini ve sürdürülebilir üretimi de ön planda tutuyor.

Gürok Grup Hakkında

1948 yılında Kütahya’da ticari hayatına başlayan Gürok Grup, adım attığı tüm sektörlere kazandırdığı yenilikçi yaklaşım ve fark yaratan işlerle Türkiye’nin en büyük özel sektör grupları arasında yerini koruyor.​ Grup, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde katma değer yaratıyor ve sürdürülebilir bir büyüme sergiliyor. Sofra camında dünyanın 5. büyük üreticisi olan LAV, bu alandaki deneyimini cam ambalaja taşıdığı GCA, turizm sektöründe 30 yılı aşkın faaliyet gösteren Ali Bey Hotels & Resorts, Maldivler’de iki adada ultra lüks segmentte faaliyet gösteren JOALI Maldives, JOALI BEING, özgün “oyun” konseptiyle BIJAL, alanında öncü firmalardan Gürok Kiremit, içecek sektörüne yeni bir soluk getiren AVOYA ve bu projelerini hayata geçirdiği Lapis Yapı şirketleriyle 3 kıtada 5 bin kişiye istihdam sağlıyor, ürünlerini 140 ülkeye ihraç ediyor. Bulunduğu her sektöre yenilikçi ilkler getiren Gürok Grup, ürün ve hizmetleriyle ülkemizi uluslararası alanda temsil ediyor.