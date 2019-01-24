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Haberler: Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek" dedi

Haberler: Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri ne zaman başlayacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Eylül-ekim-kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemeleri yarın başlayacak ve 260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek" dedi.

Etiketler; #çiğ süt destekleme ödemeleri
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