Zamlı emekli maaşları emeklilerin hesabına yatmaya başladı. Emekli maaşları için zam dönemi gelmesiyle maaşların ne kadar zamlandığı ve zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı merak ediliyor. Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı son dakika açıklaması ile emeklilerin maaş farklarının 25 Ocak’ta ödeneceğini duyurdu. Öte yandan SSK emeklilerine zamlı maaşları 17-26 Ocak, Bağ-Kur’lulara 25-28 Ocak’ta ödenecek.



EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?



Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,

tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.



