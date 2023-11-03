Hacizli arabalar satın alınır mı? Hacizli malların satışı 1 Kasım'da başladı!

Hacizli arabaların satın alınır mı? sorusu, yedieminlerde muhafaza edilen hacizli malların satışının başladığı haberinin ardından araştırma konusu haline geldi. Son düzenlemeye göre, mülkiyet sahibi borçluya, kanuni istisnalar dışında hacizli malların alınması için öncelik verilecek. Şimdi alıcılar, 'hacizli arabalar satın alınır mı?' sorusunun yanıtlarını araştırıyor. İşte bu konuda tüm ayrıntılar.

HACİZLİ ARABA SATIN ALINIR MI?

Hacizli 700 bin aracı kapsayan düzenlemeyle ilgili detaylar gündemde büyük ilgi uyandırıyor. Araçların satışına dair tebliğ, 18 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlandı ve uygulama sürecinin 1 Kasım'da başlayacağı resmi olarak kararlaştırıldı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bu uygulama hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Hacizli malların yedieminlerde çürümesinin önüne geçecek uygulamayı 1 Kasım'da başlatıyoruz" açıklamasını yaptı.

ARAÇ SATIŞ SÜRECİ NEDİR?

Adalet Bakanlığı, 700 bin hacizli aracın satışını düzenlemek için UYAP Sistemi'ni kullanacak. Araçların sahipleri tarafından alınmaması durumunda, internet üzerinden ihale usulü ile satışa sunulacak. İhalelere katılmak isteyenler için gereken şartlar oldukça basit!

Katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve belirlenen teminat bedelini yatırmaları yeterli. Uygulama ilk olarak mülkiyet sahiplerine araçlarını teslim etmeleri için bir fırsat sunacak. Eğer araçlar bu aşamada sahipleri tarafından alınmazsa, araçların haciz koyan alacaklıya sunulma olasılığı doğacaktır. Bu noktada, araçların fiyatı bir bilirkişi tarafından belirlenebilir veya teklif usulü ile satış gerçekleştirilebilir.

SATILAMAYAN MALLARIN DURUMU NE OLACAK?

Hacze konu olan borçlu ya da alacaklıların haklarını koruma amacıyla sunulan mallar, sonuç alınamadığı takdirde Milli Silah Sanayi AŞ (MKE A.Ş.) tarafından satın alınacak. Bu sayede yedieminlerde terk edilen milli varlıkların korunması ve yeniden kazanılması sağlanacak. Hak sahibine ödenecek miktar, bir uzmanın gözetiminde değerlendirilecek. Eğer malın devri MKE A.Ş.'ye gerçekleştirilemezse, bu değerli milli varlıkların topluma hizmet etmesi amacıyla Türk Kızılay Derneği'ne bedelsiz olarak devredilecek.

YEDİEMİN NEDİR?

Emniyet veya jandarma birimleri tarafından trafikten men edilen araçlar, otoparklara teslim edilir. Bu araçların üzerine fiilen haciz uygulandığında ve yediemin sıfatıyla otopark işleticisine teslim edildiğinde, bu kişiler o araçlar için yediemin haline gelirler. Hacizli malların saklandığı yediemin depoları, borçlu kişinin borcunu ödeyemediği durumlarda ilgili yasal süreçlere tabi tutulur. Bu süreç genellikle icra daireleri tarafından yönetilir ve yediemin depolarında muhafaza edilen hacizli eşyalar, açık artırma usulü ile satışa sunulur.