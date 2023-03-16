Hafta sonu borsa açık mı kapalı mı?
Hafta sonu borsa çalışma saatleri araştırılıyor. Borsa işlemleri belli zaman aralığında gerçekleştiriliyor. Borsa Cumartesi açık mı sorusu, işlem saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Hafta sonu borsa açık mı, kapalı mı? Borsada Cumartesi işlem yapılıyor mu?
Hafta sonu borsa çalışma saatleri araştırılıyor. Borsa işlemleri belli zaman aralığında gerçekleştiriliyor. Borsa Cumartesi açık mı sorusu, işlem saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Hafta sonu borsa açık mı, kapalı mı? Borsada Cumartesi işlem yapılıyor mu? İşte konu hakkında bilgiler...
Borsa İstanbul'da işlemler belli saatlerde yapılıyor. Açılış saatinden başlayarak mesai bitimine kadar işlem yapılabilen borsa da hafta sonunda ise durum farklılık gösteriyor. İşte borsa işlem saatleri...
BORSA HAFTA SONU AÇIK MI?
Borsada açılış saatinden itibaren akşam mesai bitimine kadar işlemler gerçekleştiriliyor. Ancak hafta sonunda ise farklılık söz konusu.
Pazartesi ve Cuma günleri açık olan borsa hafta sonu kapalıdır.
CUMARTESİ BORSA İŞLEMİ YAPILIR MI?
Borsa işlemleri hafta içi mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilir. Ancak. Cumartesi ve Pazar günü işlem yapılmaz.