Hafta sonu borsa çalışma saatleri araştırılıyor. Borsa işlemleri belli zaman aralığında gerçekleştiriliyor. Borsa Cumartesi açık mı sorusu, işlem saatlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki Hafta sonu borsa açık mı, kapalı mı? Borsada Cumartesi işlem yapılıyor mu? İşte konu hakkında bilgiler...