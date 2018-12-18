Yasin Alıcı yazdı

Risk iştahındaki azalma BIST100 endeksini baskılamaya,olumsuz etkilemeye devam edecektir.



Yurt içindeki bu hafta PPK toplantı özeti ile tüketici güveni endeksi yakından izlenecektir.



Yurt dışı piyasalarda ise Çarşamba günü FED toplantısı ve toplantıdan çıkacak kararlar ile Başkan Powell’ın açıklamaları belirleyici olacaktır.Ayrıca ABD’de açıklanacak 3Ç18 büyümesi de piyasaların dikkatle takip edeceği diğer konu olacak.



YURT DIŞI MAKROEKONOMİK GELİŞMELER

ABD enflasyonu beklentilere paralel geldi.Kasım ayında ABD ÜFE enflasyonu %0.1 artarak yıllık enflasyonun %2.50 olmasına neden oldu.Ekim ayında yıllık enflasyon %2.9’du ancak bu düşüş piyasalarda beklendiği için ciddi bir reaksiyon oluşmadı.ABD TÜFE enflasyonu Kasım’da aylık bazda değişmedi.Ve böylece yıllık enflasyon %2.5’ten %2.2’ye geriledi.



Çekirdek enflasyon ise beklendiği gibi %2.1’den %2.2’ye yükseldi.



Enflasyondaki düşüşe rağmen FED öncesi yatırımcıların risk almama eğilimi,Brexıt ve Çin ekonomisi ile ilgili olumsuz gelişmeler dolar endeksini yılın en yüksek seviyesine çıkartarak 96,9 olmasını sağladı.Bütün bu gelişmeleri ve verileri dikkate aldığımızda,



BİST100 endeksi için beklentim;

Endeks 91.000’lere tutunabilirse tepki yükselişini ilk etapta 92.200-92.850 arasında karşılayacaktır.Endeks 93.000 seviyesinin altında kaldıkça satış baskısı devam edecek olup,bu satış baskısının ise 88.400-85.000 aralığına kadar devam etmesini bekliyorum.



O seviyelerde teknik dip oluşturursa tekrar bir tepki alımı yükseliş yaşayabiliriz.Bu bağlamda dolar kuru 5.35 seviyelerinde yurt dışı FED’in açıklamaları dolar yönünde belirleyici olup,teknik olarak direnç seviyesi 5.58’in üzerinde günlük kapanış yapması durumunda yükseliş hızlanarak 5.75 bandına oturabilir.Satış olması ihtimalinde ise son 7 günlük teknik kapanışında 5.30 destek seviyesi korunmuş görünüyor.Satış baskısının artması durumunda 50 günlük hareketli ortalaması olan 5.19’larda yılı tamamlama ihtimali olabilir.



Fakat MB’sının yıl sonu dolar kuru tahmini 5.44 ithalat ve yılsonu ödemelerininde olacağını düşünürsek iç talep ve yurtdışındaki olumsuz tablo doları tetikleyecektir.



5.50 altında yılı tamamlamış olması zor görünmektedir.



Yasin Alıcı

ulusal.com.tr