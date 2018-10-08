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Haftanın ilk günü dolar fiyatları (8 Ekim 2018 Dolar Fiyatları)

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6,1780 seviyesinde işlem görüyor.

Haftanın ilk günü dolar fiyatları (8 Ekim 2018 Dolar Fiyatları)

Geçen haftanın son işlem gününde dolar/TL 6,2136'ya kadar yükselse de analistlerin destek olarak takip ettikleri 6,10 sınırına kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,62 düşüşle 6,1252'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,87 artışla 6,1780 seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,60 artışla 7,1155'ten, sterlin/TL de yüzde 0,65 değer kazancıyla 8,0973'ten alıcı buluyor. 

Avro/dolar paritesi yüzde 0,19 azalışla 1,1503, dolar endeksi de yüzde 0,20 artışla 95,82 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, teknik açıdan dolar/TL'de 6,10'un destek, 6,25'in ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #dolar #tl #Döviz #kur #Euro
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