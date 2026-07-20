Haftanın ilk günü pompa alev aldı! İşte 20 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Yaşanan bu ekonomik gelişmelerle birlikte istasyonlardaki tabelalar yakından takip edilirken, vatandaşlar da günlük yakıt maliyetlerini hesap edebilmek adına arama motorlarında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların yanıtını arıyor.