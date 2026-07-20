Haftanın ilk günü pompa alev aldı! İşte 20 Temmuz Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları
Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki ani iniş çıkışlar ve peş peşe gelen ÖTV ile vergi artışları, akaryakıt pompa fiyatları üzerinde doğrudan etkili olmaya devam ediyor.
Yaşanan bu ekonomik gelişmelerle birlikte istasyonlardaki tabelalar yakından takip edilirken, vatandaşlar da günlük yakıt maliyetlerini hesap edebilmek adına arama motorlarında “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi soruların yanıtını arıyor.
İşte yeni haftanın ilk günü olan 20 Temmuz 2026 Pazartesi itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de geçerli olan güncel benzin, motorin ve LPG litre fiyatları...
İSTANBUL AVRUPA VE ANADOLU YAKASI GÜNCEL POMPA FİYATLARI
İstanbul'un her iki yakasında 20 Temmuz Pazartesi günü itibarıyla akaryakıt satış fiyatları şu şekilde listeleniyor:
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.69 TL
Motorin litre fiyatı: 73.13 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin litre fiyatı: 65.54 TL
Motorin litre fiyatı: 72.98 TL
LPG litre fiyatı: 30.59 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Başkent Ankara'da yeni haftanın ilk gününde istasyonlarda geçerli olan güncel akaryakıt litre satış fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 66.66 TL
Motorin litre fiyatı: 74.25 TL
LPG litre fiyatı: 31.19 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Ege'nin incisi İzmir'de pazartesi günü itibarıyla güncellenen pompa fiyatları şu şekildedir:
Benzin litre fiyatı: 66.94 TL
Motorin litre fiyatı: 74.52 TL
LPG litre fiyatı: 30.99 TL