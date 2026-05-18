Haftanın ilk işlem gününde döviz alarmı: 18 Mayıs bugün Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Döviz piyasalarındaki son gelişmeler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakın takipte tutulurken, piyasalar haftanın ilk işlem gününe hareketli başladı.
Küresel piyasalardaki gelişmelerin ve ekonomik verilerin etkisiyle yön arayan döviz kurlarında, 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü sabah saatleri itibarıyla güncel rakamlar netleşti.
Güne başlamadan önce "Dolar ve euro bugün kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arayanlar için serbest piyasadaki ilk veriler şu şekildedir:
DOLAR/TL SEVİYESİNDE SON DURUM
Haftanın ilk işlem gününde dolar, sabah saat 09:19 itibarıyla şu seviyelerden işlem görüyor:
Dolar Alış: 45,5731 TL
Dolar Satış: 45,5849 TL
EURO/TL SEVİYESİNDE SON DURUM
Avrupa para birimi Euro da küresel piyasalardaki seyrine paralel olarak haftaya hareketli başladı. Aynı saat itibarıyla piyasalardaki işlem seviyesi:
Euro Satış: 53,9852 TL
Döviz piyasalarında gün içerisindeki veri akışları ve liderlerin açıklamalarıyla birlikte dalgalanmaların sürmesi bekleniyor.