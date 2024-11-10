Haftanın son gününde altın fiyatları ne durumda?
Haftanın son gününde altın fiyatları, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 10 Kasım 2024 tarihinde gram altın 2.968 TL'den, çeyrek altın ise 4.853 TL'den güne başladı. Güncel altın fiyatlarına dair detaylar ise şöyle:
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10 Kasım 2024 tarihinde gram altın 2.968 TL'den, çeyrek altın ise 4.853 TL'den güne başladı. Güncel altın fiyatlarına dair detaylar ise şöyle:
Gram Altın
Alış: 2.968,05 TL
Satış: 2.968,42 TL
Çeyrek Altın
Alış: 4.977,00 TL
Satış: 5.036,00 TL
Yarım Altın
Alış: 9.952,00 TL
Satış: 10.066,00 TL
Tam Altın
Alış: 19.731,00 TL
Satış: 20.118,00 TL
Cumhuriyet Altını
Alış: 19.904,00 TL
Satış: 20.060,00 TL
Ata Altın
Alış: 20.347,00 TL
Satış: 20.858,00 TL