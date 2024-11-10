Haftanın son gününde altın fiyatları ne durumda?

10 Kasım 2024 tarihinde gram altın 2.968 TL'den, çeyrek altın ise 4.853 TL'den güne başladı. Güncel altın fiyatlarına dair detaylar ise şöyle:

Gram Altın

Alış: 2.968,05 TL

Satış: 2.968,42 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.977,00 TL

Satış: 5.036,00 TL

Yarım Altın

Alış: 9.952,00 TL

Satış: 10.066,00 TL

Tam Altın

Alış: 19.731,00 TL

Satış: 20.118,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 19.904,00 TL

Satış: 20.060,00 TL

Ata Altın

Alış: 20.347,00 TL

Satış: 20.858,00 TL