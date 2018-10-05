Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar yeniden yükselişe geçti. Kur güne 6,20 seviyesinde başladı.

Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım kararı sonrası döviz kuru yukarı yönlü harekete geçti. Dolar güne 6,20 seviyesinin üzerinde başladı.



Enflasyondaki sert yükseliş, ABD faizleri ile petrol fiyatlarındaki artışın etkisi döviz kurunu hareketlendirdi.



Sabah saatlerinde 6,20'nin üzerinde hareket eden dolar/TL 6,15 bandında seyrediyor. Avro ise 7,13 seviyesinde bulunuyor.



Amerika'da bugün saat 15:30'da tarımdışı istihdam, işsizlik, ortalama saatlik ücretler ve dış ticaret dengesi açıklanacak. Veriler, piyasalarda yakından takip ediliyor.



Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar yükselişe geçmişti. FED'in faiz artırımıyla dolar ABD'ye gitti. Hal böyle olunca dolar kuru yükseldi. Türkiye Merkez Bankası'nın faiz artırıp artırmayacağı da merak konusu... Son faiz artırımı kuru etkileyememişti. Uzmanlar, faiz artırılmayacağı görüşünde.



Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün saat 14.30'da üçüncü çeyreğe ilişkin banka kredileri eğilim anketini açıklayacak.