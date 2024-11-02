Hakan Aran'dan asgari ücret önerisi: Çift taraflı yardım olmalı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başında bulunduğu ekonomi yönetiminin IMF söylemlerini de gündeme getirerek asgari ücretliyi alıştırmaya çalıştığı yüzde 25 zam oranı daha maaşlara uygulanmadan açıklanan açlık sınırının altında eridi. İşverenler de maliyetlerle zam sonrasında artacak enflasyonu gerekçe göstererek yüzde 25'i makul göstermeye çalışıyor.

'HERKESİN HAKLI OLDUĞU BİR TARTIŞMA'

Asgari ücret için İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'dan 'sübvansiyon' önerisi geldi. Katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aran, kişi başına düşen milli gelirin herkesin hissedeceği noktaya getirilmeden tartışmaların bitmeyeceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Biz enflasyonu tekrar kontrol altına alıp ülkenin, gelir dağılımını tekrar düzeltip kişi başına düşen milli geliri daha adil bir şekilde herkesin hissedeceği noktaya getirmeden bu tartışma bitmez. Herkesin haklı olduğu bir tartışma. Konuşulup, tartışılıp, uzlaşılmadan da ayrılmaya mahkum görünüyor.

HEM ÜRETİCİ HEM ÇALIŞAN DÜŞÜNÜLMELİ

Dışardan gazel okumak çok kolay. Yaşanan enflasyon kadar artış isteyenin haklı olduğu, istenen artış verilirse rekabette geriye kalma ve ürününü satamama endişesi taşıyan sanayicinin halkı olduğu bir yerde hakemlik yapmak çok zor. Her kesimi, hem sanayiciyi hem asgari ücretle çalışanı teşvik edici başka mekanizmalar koymak lazım. Yoksa anlaşmak mümkün değil. Eğitim, gıda, yiyecek konusunda yapılacak sübvansiyonlarla, sanayici için de ihracat yapanı destekleyecek başka mekanizmalarla iki tarafın da yükünün hafifletilmesi lazım.

Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa sanayicinin rahatlatılması gerekir. Yüzde 25 zam yapılırsa asgari ücret alan kişinin başka politikalarla rahatlatılması lazım" diye konuştu.