Hakan Topkurulu: Faiz Artırmakla Enflasyon Kurtulmuyor

12’inci 5 yıllık kalkınma planı meclise sunuldu. 2024 2028 dönemini kapsayan bütçe plana göre 2028 döneminde işsizlik oranının yüzde 7,5’e düşürülmesi hedefleniyor.

Hakan Toprkurulu: İşsizlik 5 yıl sonra 7,5 kabul edilebilir mi ? demek ki siz işsizliği kabul edilebilir kılıyorsunuz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın sunduğu 5 yıllık kalkınma planı içerisinde destek bütçesi de yer aldı.

Hakan Toprkurulu: Türkiye’nin 762 milyar deprem bütçe harcaması normal. Bütün alt yapı yok oldu tekrar şehir kurmak zorundasınız. 19 milyar tl doğalgazda yetmez. Asgari ücretteki vergi istinası reel kesim desteği Türkiye son 2 yılda çok ciddi bir şekilde gelir dağılımında bozulma yaşadı.asgari ücret artışını nereye getireceksiniz siz reel sektör desteği ile evet istihdamı koruma amaçlı öyle bir yere giriyorsunuz işsizliği 7,5 hedefliyorsunuz bu rakam hiçte tutmaz. Devlet ekonomiye müdahil olmadığı için temenniden öteye geçmiyor bunlar.

Ulusal Kanala bütçe planlamasını değerlendiren Vatan Partisi Ekonomi Siyasetleri Bürosu Başkanı Hakan Topkurulu, bütçe planlamasının hedeften çok bir "temenni" olduğunu söyledi.

Siz ekonomiyi kendi başına salsanız tutturursunuz. ben neden diyorum size bunlar hedef değil temenni diye siz müdahil olmuyorsunuz. selam sabah 10 sayfa bitti bütçe planı kalkınma planında tarımın en az 200-300 sayfa olması gerekir.

Topkurulu, faiz arttırmanın enflasyona çözüm olmayacağını belirtti.