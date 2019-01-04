Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek ihracat rakamları aslında büyük bir tehlikenin de göstergesi. Piyasa nakit sıkıntısı yaşıyor. Kur artışından dolayı ihracat üreticiler için cazip geliyor. İç pazardaki daralma ve üretim sıkıntısı da gelecek için kaygı verici. Uzmanlar, "İç piyasa zayıfladı, alım gücü düştü, Türkiye'de yatırım iklimi kalmadı" diyor. "Stoklardan yiyoruz" uyarısı yapan ekonomist Hakan Topkurulu, "Önümüzdeki dönemde işsizliğin artacağını da göreceğiz" ifadelerini kullandı.

İhracat 2018'i rekorla tamamladı ancak rakamların ardındaki gerçek ekonomide alarm zilleri çaldığını gösteriyor.Ancak ekonomistler bu artışın piyasadaki nakit ihtiyacına bağlıyor. Alım gücü düştü. Üretilen malların dış piyasaya yönelmesinin en büyük sebeplerinden biri iç pazarın daralması.Peki, bu ihracat rakamına nasıl ulaşıldı?Ekonomis Hakan Topkurulu, kur etkisine dikkat çekti."10 dolar maliyetli bir mal satıyorsunuz. Diyelim satış fiyatınız da 10 dolar. Kurunuz 2 lira. 20 liraya Türkiye'de mal ediyorsunuz bunu. Kurunuz birden bire 3 liraya çıktı. Maliyetiniz 20 lirada kaldı. Kur artışı nedeniyle satış fiyatınız 30 liraya çıktı."Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle ihraç edilen ürünlerden yüksek kazanç sağlanabiliyor. İşçinin kur ile paralel yükselmeyen maaş miktarı da üreticiyi ihracat üzerinden kâr elde etmesine olanak sağlıyor."Bu ihracatın artışının gerçek sebebi işçiye verilen ücretlerin kur artışıyla birebir olmaması. Emekçinin sırtından elde edilen bir kar, ihracat artışıdır bu."Türkiye ekonomisi büyük ölçüde stokları sayesinde ayakta kalabiliyor. Cari açık tehlikesi sürüyor. Uzmanlara göre; kötü tablo, ekonomide domino etkisiyle "işsizlik" sorununu daha da büyütecek."Stoklardan yiyoruz. Ama o stoklar bitti. İşçilik maliyetleri de arttı. Buda tabi ihracat fiyatlamada etkili olacak.İhracatta rekor kırdıkta ithalat ne durumda. 55 milyar dolar yine cari açığımız var. İşsizliğin arttığını da göreceğiz. İflasları da göreceğiz önümüzdeki dönem."