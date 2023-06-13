FORTE ve PASEU borsada yerini alacak
FORTE ve PASEU 14 Haziran Çarşamba günü borsada işlem görmeye başlayacak. FORTE hissesinin halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda PASEU hissesinin halka arz fiyatı ise 25 TL olarak belirtilmişti.
Bu iki şirket 14 Haziran Çarşamba günü borsada işlem görmeye başlayacak. FORTE hissesinin halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda PASEU hissesinin halka arz fiyatı ise 25 TL olarak belirtilmişti.
YARIN BORSADA İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK 2 ŞİRKET
• Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (FORTE)
• Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş. (PASEU)
PASİFİK LOJİSTİK HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 18.000.000 Lot
• Ortak Satışı : 5.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
• Ortak Satışı : 5.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
• Ortak Satışı : 5.333.3343 Lot (Mehmet Erdoğan)
FONUN KULLANIM YERİ
- %40 Demiryolu tren işletmeciliği.
- %30 Terminal yatırımları.
- %20 Havayolu ve diğer yatırımlar.
- %10 İşletme sermayesi.
• Pasifik Lojistik halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• Pasifik Lojistik şirketi borsada '''PASEU'' kodu ile işlem görecek.
• Pasifik Lojistik halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• Pasifik Lojistik halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• Pasifik Lojistik halka arz fiyatı ''25'' Lira olacaktır.