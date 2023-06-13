FORTE ve PASEU borsada yerini alacak

Bu iki şirket 14 Haziran Çarşamba günü borsada işlem görmeye başlayacak. FORTE hissesinin halka arz fiyatı 12,12 TL olarak açıklanmıştı. Aynı zamanda PASEU hissesinin halka arz fiyatı ise 25 TL olarak belirtilmişti.