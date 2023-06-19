Halka arz olan şirketlerde son durum
Borsa İstanbul'da hareketli günler devam ederken, halka arz olacak şirketler yatırımcılarından talep topladı. Borsada işlem görmeye başlayan bu şirketlerin durumları nasıl? İşte detaylar...
Halka arz açıklamasının ardından talep toplayarak borsada işlem gören şirketlerin son durumları hakkında detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor.
HALKA ARZLARDA SON DURUM NEDİR ?
Borsada işlem yapan yatırımcıların, bu şirketlerin açılışlarında kaç lot ve nasıl hareket sergiledikleri yazıldı. Halka arz olmalarının ardından borsada işlem gören '' A1CAP, FORTE, PASEU'' şirketlerinin detayları merak ediliyor. Peki o şirketlerde son durum ne?
A1CAP Şirketi: 41,259,889 lot ile 3.açılış gününde emir hacmi; 1.372.304.00 olarak gerçekleşti.
FORTE Şirketi: 30,098,539 lot ile 4. açılış gününde emir hacmi ; 533.647.096.00 olarak gerçekleşti.
PASEU Şirketi: 42,560,590 lot ile 4. açılış gününde emir hacmi ; 1.556.866.000.00 olarak gerçekleşti.
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