Halka arz olan şirketlerde son durum

Halka arz açıklamasının ardından talep toplayarak borsada işlem gören şirketlerin son durumları hakkında detaylar yatırımcılar tarafından araştırılıyor.

HALKA ARZLARDA SON DURUM NEDİR ?

Borsada işlem yapan yatırımcıların, bu şirketlerin açılışlarında kaç lot ve nasıl hareket sergiledikleri yazıldı. Halka arz olmalarının ardından borsada işlem gören '' A1CAP, FORTE, PASEU'' şirketlerinin detayları merak ediliyor. Peki o şirketlerde son durum ne?

A1CAP Şirketi: 41,259,889 lot ile 3.açılış gününde emir hacmi; 1.372.304.00 olarak gerçekleşti.

FORTE Şirketi: 30,098,539 lot ile 4. açılış gününde emir hacmi ; 533.647.096.00 olarak gerçekleşti.

PASEU Şirketi: 42,560,590 lot ile 4. açılış gününde emir hacmi ; 1.556.866.000.00 olarak gerçekleşti.