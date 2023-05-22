Halka arz olan şirketlerde son durum ne?

CW Enerji halka arzının tavan serisinin kısa sürmesi ile birlikte yatırımcılar tarafından halka arz başvuruları ve talepler büyük merak edilmektedir. Son halka arz olan iki şirket olan ''Kayseri Şeker Fabrikası ve Bien Yapı'' şirketlerinin halka arz sonuçlarını bu yazımızda sizlerle paylaştık.