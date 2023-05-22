Halka arz olan şirketlerde son durum ne?
SPK bülteninde halka arz başvuruları onaylanan iki şirketin halka arz sonuçları açıklandı. Yatırımcılar ne kadar ilgi gösterdi, halka arzlarda son durum ne?
Halka arz olan iki şirketin yatırımcısından topladığı talep ve borsada işlem görmeye başlamaları ile son durumlarını bu yazımızda sizlerle paylaştık.
CW Enerji halka arzının tavan serisinin kısa sürmesi ile birlikte yatırımcılar tarafından halka arz başvuruları ve talepler büyük merak edilmektedir. Son halka arz olan iki şirket olan ''Kayseri Şeker Fabrikası ve Bien Yapı'' şirketlerinin halka arz sonuçlarını bu yazımızda sizlerle paylaştık.
HALKA ARZLARDA SERÜVEN SONA MI ERİYOR ?
Son zamanların en çok merak edilen konularından biri olan halka arzlarda geçtiğimz haftalarda hayal kırıkları yaşayan yatırımcı, halka arz sonuçlarını oldukça merak ederek takip etmektedir.
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI HALKA ARZ SONUÇLARI
10-11-12 Mayıs tarihlerinde halka arz olarak yatırımcılarından talep toplayan Kayseri Şeker Fabrikası halka arzında, 1.619.459 lot yatırımcıya dağıtıldı.
Toplam 106 milyon lotu halka arz eden KAYSE'nin halka arz büyüklüğü 1,7 milyar TL olarak açıklandı.