Halka arz olan şirketlerden kötü haber

KAYSE HİSSESİ KAÇ TL

KAYSE ismi ile halka arz olan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin hissesi borsadaki üçüncü gününde işlem görmeye devam etmektedir. Halka arz fiyatı 16,27 TL olan şirketin hissesi 23 Mayıs haftanın ikinci işlem gününde yüzde 3,03 oranında değer kaybederek 15,39 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda KAYSE hissesi gün içinde en düşük 15,11 TL seviyesini görürken, en yüksek ise 15,80 TL seviyesini görerek işlem görmeye devam ediyor.