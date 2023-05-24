Halka arz olan şirketlerden kötü haber
Son zamanlarda halka arz olan şirketlerin, tavan serilerinin erken bozulması ve yatırımcısının isteğini karşılayamaması üzerine yatırımcılar oldukça tedirgin durumda. Peki halka arz olan şirketlerde son durum ne? İşte ayrıntılar.
BIENY HİSSESİ KAÇ TL
Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. (BIENY) halka arz olmuştu.. Halka arz fiyatı 42,80 TL olan şirketin hissesi 23 Mayıs Salı günü yüzde 1,03 oranında artış kaydederek 43,34 TL seviyesinde işlem görmektedir. BIENY hissesi gün içinde en düşük 42,80 TL seviyesini görürken, en yüksek ise 43,40 TL seviyesini gördü.
KAYSE HİSSESİ KAÇ TL
KAYSE ismi ile halka arz olan Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin hissesi borsadaki üçüncü gününde işlem görmeye devam etmektedir. Halka arz fiyatı 16,27 TL olan şirketin hissesi 23 Mayıs haftanın ikinci işlem gününde yüzde 3,03 oranında değer kaybederek 15,39 TL seviyesinde işlem görüyor. Aynı zamanda KAYSE hissesi gün içinde en düşük 15,11 TL seviyesini görürken, en yüksek ise 15,80 TL seviyesini görerek işlem görmeye devam ediyor.
BIGCH HİSSESİ KAÇ TL
BIGCH ismi ile borsada işlem gören Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin hissesi bir önceki işlem gününde 22,06 TL seviyesinde kapanış gerçekleştirmiştir. 23 Mayıs haftanın ikinci işlem gününde yüzde 0,09 oranında değer kaybeden hisse 22,04 TL seviyesinden işlem görmektedir.
CWENE HİSSESİ KAÇ TL
CWENE ismi ile borsada işlem gören CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin hissesi bir önceki işlem gününde 131,6 TL seviyesinde kapanış gerçekleştirdi. 23 Mayıs haftanın ikinci işlem gününde yüzde 0,38 oranında değer kaybeden hisse 131,10 TL seviyesinden işlem görmektedir.