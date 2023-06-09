Halka arzlar için son gün bugün

Geçtiğimiz hafta halka arz onayını SPK tarafından alan iki şirket, bugün talep toplamada son gününde. '' Forte ve A1 Capital'' şirketleri yatırımcılarından talep toplamada son gününde.

Geçtiğimiz hafta 4 halka arza onay veren SPK, bu hafta hiç bir şirketin halka arzına onay vermedi.