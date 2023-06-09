Halka arzlar için son gün bugün

Halka arz olacağını açıklayan o iki şirket bugün talep toplama günlerinin son gününde. Yatırımcılar geç kalmadan talep toplama işleminde bulunabilir. İşte detaylar...

# borsa istanbul # BIST 100 # halka arz
Son Güncelleme:
Halka arzlar için son gün bugün - Resim: 1 1 6

Geçtiğimiz hafta halka arz onayını SPK tarafından alan iki şirket, bugün talep toplamada son gününde. '' Forte ve A1 Capital'' şirketleri yatırımcılarından talep toplamada son gününde. 

Geçtiğimiz hafta 4 halka arza onay veren SPK, bu hafta hiç bir şirketin halka arzına onay vermedi.

Halka arzlar için son gün bugün - Resim: 2 2 6

SON GÜN BUGÜN

SPK tarafından halka arz onayı alan iki şirket için son gün bugün.

• A1 Capital Yatırım
• Forte Bilgi İletişim

Halka arzlar için son gün bugün - Resim: 3 3 6

A1 CAPİTAL HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Şekli

• Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot

• Fonun Kullanım Yerleri

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

• A1 Capital Yatırım halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• A1 Capital Yatırım şirketi borsadada '''A1CAP'' kodu ile işlem görecek.
• A1 Capital Yatırım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• A1 Capital Yatırım halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• A1 Capital Yatırım halka arz fiyatı ''25'' lira olacaktır.

 

Halka arzlar için son gün bugün - Resim: 4 4 6

A1CAP HALKA ARZINDA HESABIMA KAÇ LOT DÜŞER?

• 1 Milyon katılım~ 28 Lot (700 TL)

• 1.2 Milyon katılım ~ 24 Lot (600 TL)

• 1.4 Milyon katılım ~ 20 Lot (500 TL)

• 1.6 Milyon katılım ~ 18 Lot (450 TL)

• 1.8 Milyon katılım ~ 16 Lot (400 TL)

• 2 Milyon katılım 14 Lot (350 TL)


 