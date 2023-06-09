Halka arzlar için son gün bugün
Halka arz olacağını açıklayan o iki şirket bugün talep toplama günlerinin son gününde. Yatırımcılar geç kalmadan talep toplama işleminde bulunabilir. İşte detaylar...
Geçtiğimiz hafta halka arz onayını SPK tarafından alan iki şirket, bugün talep toplamada son gününde. '' Forte ve A1 Capital'' şirketleri yatırımcılarından talep toplamada son gününde.
Geçtiğimiz hafta 4 halka arza onay veren SPK, bu hafta hiç bir şirketin halka arzına onay vermedi.
SON GÜN BUGÜN
SPK tarafından halka arz onayı alan iki şirket için son gün bugün.
• A1 Capital Yatırım
• Forte Bilgi İletişim
A1 CAPİTAL HALKA ARZ DETAYLARI
Halka Arz Şekli
• Sermaye Artırımı : 25.000.000 Lot
• Fonun Kullanım Yerleri
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.
• A1 Capital Yatırım halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
• A1 Capital Yatırım şirketi borsadada '''A1CAP'' kodu ile işlem görecek.
• A1 Capital Yatırım halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
• A1 Capital Yatırım halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
• A1 Capital Yatırım halka arz fiyatı ''25'' lira olacaktır.
A1CAP HALKA ARZINDA HESABIMA KAÇ LOT DÜŞER?
• 1 Milyon katılım~ 28 Lot (700 TL)
• 1.2 Milyon katılım ~ 24 Lot (600 TL)
• 1.4 Milyon katılım ~ 20 Lot (500 TL)
• 1.6 Milyon katılım ~ 18 Lot (450 TL)
• 1.8 Milyon katılım ~ 16 Lot (400 TL)
• 2 Milyon katılım 14 Lot (350 TL)