Halka arzlar ne kadar kazandırdı?

Halka arzlara talep günden güne artarken, yatırımcılar halka arzların ne kadar kazandırdığını merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda son rekor halka arz olan CW Enerji ile başlayıp borsada işlem gören ''Europower ve Graintürk tarım'' şirketlerinin ne kadar kazandırdığını yazdık.