Halka arzlar ne kadar kazandırdı?
Halka arzlara yatırım yapanların sayısı günden güne artmaktadır. Son halka arz olan CW Enerji şirketine yüksek talep geldi, halka arzlar yatırımcılara ne kadar kazandırdı ?
Halka arzlara yatırım yapanların sayısı günden güne artmaktadır. Son halka arz olan CW Enerji şirketine yüksek talep geldi, halka arzlar yatırımcılara ne kadar kazandırdı ?
Halka arzlara talep günden güne artarken, yatırımcılar halka arzların ne kadar kazandırdığını merak etmektedir. Bizlerde bu yazımızda son rekor halka arz olan CW Enerji ile başlayıp borsada işlem gören ''Europower ve Graintürk tarım'' şirketlerinin ne kadar kazandırdığını yazdık.
HALKA ARZLARA KATILMAK NE KADAR KAZANDIRIR ?
Halka arz olan şirketlerin 10 gün boyunca tavan yapmaları durumunda yatırımcısına ne kadar kazandırabileceğini yazımızda sizlerle paylaştık.
1.) CW ENERJİ (CWENE) TAVAN TABLOSU
Halka arz haberinin duyurulmasının ardından 26-27-28 Nisan tarihlerinde talep toplayan şirket, 108,60 liradan halka arz edildi. Yatırımcısına 12 lot verilirken, 10 gün boyunca tavan yapması durumunda yatırımcısına ne kadar kazandıracağını bu yazımızda hesapladık.