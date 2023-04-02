Halka arzlarda tavan furyası sona erecek mi?

SPK tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan halka arzlarda yapılan haksızlığın önüne geçilmesi ve usulsüzlükleri önlemek amacı ile alınan kararlar halka arzlara nasıl etki edecek ? Tavan Furyası Sona Erecek Mi ?

SPK tarafından, Halka arzlarda dağıtımda gerçekleşen usülsüzlüklerin önünü kapatmak için bir çok karar alındı. SPK tarafından alınan kararlar özetle;